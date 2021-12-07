藍綠白3下屆熱門總統參選人同台 柯、侯、鄭：做好當下

台北市長柯文哲（右二）、新北市長侯友宜（左二）、桃園市長鄭文燦（左一）三位市長7日出席第19屆遠見高峰會，一同參與「北北桃 首度圈的城市抗疫學」與談，遠見雜誌社長楊瑪莉（右一）主持。（記者塗建榮攝）

2021/12/07 12:57

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今同台出席活動，3人同為2024年總統大選呼聲極高的角逐者，不免再被問到此政治議題；柯文哲重申，凡事均心存善念、盡力而為；侯友宜表示，未來無法預測，每天先踏實做事才對得起市民；鄭文燦則說，當前全力準備4大公投，另還有許多市政計畫，無暇回答各種劇本。

柯文哲、侯友宜、鄭文燦今出席《遠見》高峰會，共談北北桃首都圈城市抗疫經驗；而3人也分別為民眾黨、國民黨、民進黨角逐下屆總統大位的熱門人選，會議尾聲再被主持人問及未來是否參選。

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柯文哲説，自己的理念就是認真、快樂過完每一天，凡事盡力去做，自己的座右銘就是「心存善念、盡力而為」，至於剩下的事就交由上天決定。

侯友宜則稱，工作40年，每天都努力做事，過去擔任警察時就如在打仗，而如今當市長就要像柯文哲所形容的如當內科醫師，關注每個市民的明天，念茲在茲將人民的事情做好，至於未來的事沒人知道，只有每天踏實做事才對得起市民的支持。

鄭文燦表示，市長任期還有一年，每天都當3天用，把握當下積極完成各項市政，雖在政論節目、網路討論許多劇本，但「謠言的風吹不動冷靜的心」，自己也無暇回答各種劇本，內心堅定的全力準備4大公投及今年、明年度的桃園市政，雖無法給出100分的答案，但要努力做到100分。

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