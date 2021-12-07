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    江啟臣稱行政院非公投當然反方 鄭運鵬列法條狠打臉

    民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

    民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

    2021/12/07 12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌稱政府為公投當然反方，國民黨立委江啟臣頻頻在貼文、質詢中質疑，並稱公投法根本沒列行政院是公投反方，對此民進黨立委鄭運鵬列出法條打臉，並酸說「如果真的要懷疑誰的學歷有問題，我一定第一個懷疑他」。

    鄭運鵬在臉書上表示「連任黨主席失利的江啟臣委員，最近似乎脾氣變大，不知道是不是情緒影響理智判斷，一直對行政院在公投案的角色指指點點」，他提到，江說「查明公投法全文56條，根本沒有相關文字說明行政院是公投的當然反方」，但他幫江查好了，其實相關文字就在第2條。

    鄭運鵬指出，第2條中列明的「重大政策之創制或複決」，而全國性公投的重大政策「複決」權，絕對是針對行政院的重大政策，「難道是對中國國民黨的祖國中國政府嗎？難怪他說反台獨公投也要行政院做當然反方」。

    鄭運鵬續指，「江啟臣應該是沒翻條文，本能以為創制複決只針對法律案，或者把重啟核四、反美豬、反三接當作創制案來唬弄（公投綁大選倒是可以算是法律案的創制或複決）」。

    鄭運鵬最後酸，「或者他其實心眼更多一點，當初黨主席在任時是想用公投把行政院綁起來拷問，還想要用政治膠帶把行政院的嘴巴封起來，不准被害人答辯」，直言嘆道「鬧夠了吧！」還狠酸「如果真的要懷疑誰的學歷有問題，我一定第一個懷疑他」。

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