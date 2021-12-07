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    兩岸企業家峰會登場 劉兆玄：兩岸政治關係嚴峻「台商很辛苦」

    前行政院長劉兆玄出席兩岸企業家峰會年會台北場，他在會前受訪指出，兩岸現在的政治關係嚴峻，台商這段時間很辛苦，有這樣能為兩岸企業家服務的平台能夠召開「很不容易」。（資料照）

    前行政院長劉兆玄出席兩岸企業家峰會年會台北場，他在會前受訪指出，兩岸現在的政治關係嚴峻，台商這段時間很辛苦，有這樣能為兩岸企業家服務的平台能夠召開「很不容易」。（資料照）

    2021/12/07 10:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸企業家紫金山峰會今日在南京揚子江國際會議中心登場，受疫情影響，採南京、台北兩地採視訊方式舉行。今年剛接下峰會理事長一職的前行政院長劉兆玄在會前受訪指出，兩岸現在的政治關係嚴峻，台商這段時間很辛苦，有這樣能為兩岸企業家服務的平台能夠召開「很不容易」。

    對於遠東集團被中共視為「台獨金主」重罰一事，劉兆玄聲稱，不能全然從消極面來看，因為有很多正面、積極面的事，現在中國也是在經濟轉型、提出很多新倡議，有很多新機遇和新商機，希望台商能透過兩岸企業家峰會這個平台做更正確把握。

    此外，鴻海集團創辦人、峰會副理事長郭台銘今日上午將在台北場以視訊方式致詞，演講主題是「從兩大挑戰看兩岸合作之變局、新局與格局」；中國方面，安排由副理事長張平宣讀中國全國政協主席汪洋賀信，中國國台辦副主任裴金佳等人親自出席與會。

    在南京會場方面，出席台商比往年大幅減少，僅有全國商業總會主席、鄉林建設創辦人賴正鎰出席南京場次，賴正鎰今年7月13日亦曾於北京面見國台辦主任劉結一。

    至於被中共重罰20億元的遠東集團，創辦人徐旭東並未出席兩岸企業家峰會年會，遠東集團大陸事務辦公室首席代表邵瑞蕙亦未出席南京場，而是列入台北場次。

    據主辦單位規劃，今年峰會年會活動僅7日一天座談，上午開幕式、專題演講、分組座談後，下午舉行閉幕，不同於往年會安排合作協議簽署和投資意向簽約，今年沒有重大合作案，僅各產業項目交流。

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