彰化搶當第七都！相隔12年再出手 縣府向議會提升格方案

相隔12年，彰化縣政府向議會提出升格改制直轄市提案，將於最近即將召開的議會臨時會中討論審議。（記者張聰秋攝）

2021/12/06 21:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕搶當第七都！彰化縣是全國人口「第一大縣」，雖然人口流失，但目前還有125萬多人，居全國六都以外14縣市之冠，在民代和地方士紳聲聲呼喚下，彰化縣政府今（6）日正式向議會提出兩案，一是彰化縣升格改制直轄市，二是成立青年發展處，送請縣議會程序委員會審議，將列入月中召開臨時會討論審議。

彰化縣議會將於12月13日起至17日召開臨時會，縣府趕在開議前送出提案，已獲議長謝典林和議會程序委員同意，將列入臨時會議程討論。

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依照地方制度法第4條第1項，彰化縣在文化、經濟、政治、城市規模及人口數早已符合升格為直轄市，2009年縣府曾與府會共同爭取改制直轄市，惟未獲中央通過，縣轄市資源遠遠不及直轄市，城市發展受到鄰近台中市升格直轄市後的磁吸效應影響，衝擊深。

民政處指出，彰化縣即將建縣300年，升格改制直轄市一案，如獲議會同意通過，後續將再次遞交申請書送內政部爭取升格，若順利爭取改制成功，改變彰化縣未來發展契機無窮。

為何要成立青年發展處？截至去年年底，全縣15歲至44歲的青年人口約53萬多人，相關業務分散勞工處、建設處、教育處、經綠處、文化局、城觀處、農業處、社會處、文化局等多個局處，資源分散影響青年業務的推動，為了落實青年發展政策，縣府規劃明年年初組織擴編成立青年發展處。

人事處長張正一指出，青年業務整合有利統一事權，突顯縣府重視青年在地發展，因應新增局處，縣府送議會修正彰化縣政府組織自治條例第6條條文，專責辦理推動彰化縣青年發展政策、青年創業輔導與創新培力、建置公共參與平台、青年居住，以及相關資源整合業務。

彰化縣越來越多青農和文創青年，自創品牌，勇闖農產界打天下。（記者張聰秋攝）

彰化縣目前青年業務分散在多個局處室，要協助青年創業或設文創市集，都要跨局處協調，不利事權統一。（記者張聰秋攝）

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