AIT處長孫曉雅訪屏東 潘孟安特備在地小吃款待

屏東縣長潘孟安（右）致贈屏東產巧克力請AIT處長孫曉雅品嚐。（屏縣府提供）

2021/12/06 17:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天（6日）偕同高雄分處長禹道瑞及團隊重要官員到屏東縣政府拜會，縣長潘孟安親自接待，縣府團隊也一同出席與會，雙方就台美經濟貿易、國際關係等多元面向進行交流，期盼攜手協助雙邊合作、振興國際產業發展，增進屏東縣跟美國重要城市的關係。

此次交流聚焦於屏東農業、工業、科技產業的發展，並探討台灣參與國際組織的難題等面向，為了讓孫曉雅對屏東有更全面深入的了解，潘孟安特別準備了屏東地方小吃，包含泰國蝦、歸來牛蒡肉圓、熱帶水果等，讓來賓一行人品嚐到滿滿的屏東味。

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潘孟安表示，在台灣疫情緊急時刻，美國捐贈疫苗給台灣總數達400萬劑，幫助台灣對抗病毒威脅，相當感謝這份雪中送炭，讓台美友情更加堅定。

美國在台協會處長孫曉雅表示，因出生於美國的最南端佛羅里達州，剛好與屏東同是位處最南端，所以非常期待來到屏東，也謝謝台灣在美國疫情嚴峻的時刻捐贈防疫物資，幫助美國渡過難關，所以在台灣疫情嚴峻時，回贈疫苗幫助台灣。

縣府傳播暨國際事務處表示，縣府即使在疫情期間拓展國際外交也不中斷，不論文化、觀光產業都積極與國際接軌，屏東具有設計力、經濟力及創造力，擁有豐富的產業、多元的文化，希冀未來能有更多交流互動。

AIT處長孫曉雅（左四）一行人與屏東縣長潘孟安（右四）、縣府團隊一同於舊官邸前合影留念。（屏縣府提供）

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