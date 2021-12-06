1800萬辦路祭「二讀後無法撤案」 花縣府：明年春節前沒共識將追減預算

縣議員莊枝財今天質疑，二讀會已經通過的預算「不能撤案」，質疑縣府暫緩1800萬元路祭預算的真實性？（本報合成）

2021/12/06 12:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會本月3日審查花蓮縣明年度總預算時，民政處編列1800萬元要在重要省道舉辦路祭，超渡亡魂，二讀會獲在場過半數議員16人表決通過，但連日輿論及網路罵聲不斷，為此花蓮縣府昨天午夜緊急發聲明，路祭預算將暫緩！今天上午在議會又被議員質疑，依議事規則「二讀後無法撤案」！對此縣府秘書長張逸華則回應，如明年春節前仍無共識，將辦理預算追減。

今天早上花蓮縣議會進入議程最後一天的二、三讀會，縣府前一晚說要撤案，議長張峻卻說「到目前為止沒收到縣府要撤案」。對此民進黨籍縣議員莊枝財再批縣府「撤案到底是真的嗎」？他說，為了1800萬路祭，縣府連發好幾次新聞稿澄清，昨天凌晨再發稿說要撤回預算，譏諷「天不怕地不怕的花蓮王，這次也會怕了喔」？

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莊枝財指出，據議事規則，議案通過二讀後就已成案，質疑縣府要通過就硬動員、引起公憤後就撤，「到底把議會當什麼」？批評「縣長至今一句話都不敢吭聲」？要求縣長徐榛蔚到議會說明、給縣民交代。

對此，秘書長張逸華上台說，1800萬元路祭的緣起，是因為0402太魯閣事故後，許多外縣市、在地宗教團體到場辦理法會，也希望公部門共同參與，之後也有宗教人士建議，不如對於中橫台8、台9線的開路先鋒犧牲者，連同歷年重要路段等孤魂一起舉辦路祭。

針對「暫緩說」，張逸華坦承，預算案上週五完成二讀後，按照議事規則是不能撤回，預算案會照走，但縣府希望明年春節前，宗教界人士去跟不同想法的地方鄉親溝通，如果春節前不能完成溝通，春節後將辦預算追減；且即使預算三讀通過，縣府立場也會空著預算不執行，除非到溝通取得共識才會辦理。

縣議員莊枝財今天質疑，二讀會已經通過的預算「不能撤案」，質疑縣府暫緩1800萬元路祭預算的真實性？（記者花孟璟攝）

花蓮舉辦省道路祭案要花1800萬元，光是台9線一場路祭9天，就要800多萬元，花費驚人，全用納稅人的錢來出。（擷取自縣府資料）

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