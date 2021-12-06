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    首頁　>　政治

    台日執政黨「2加2會議」第2彈 可望月內舉行

    台日執政黨民進黨與自民黨即將舉行2+2會談第2彈。圖為今年8月的第一次會談。（民進黨提供）

    台日執政黨民進黨與自民黨即將舉行2+2會談第2彈。圖為今年8月的第一次會談。（民進黨提供）

    2021/12/06 06:12

    〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕日本產經新聞引述消息報導，日本自民黨計畫在本月內與台灣民進黨，以視訊舉行日台執政黨的外交經濟安全2加2會議，預定將對經濟安全和台灣計畫參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等議題進行討論。

    自民黨在8月27日曾舉辦日台2加2安全對話，由自民黨有外交部會長佐藤正久、國防部會長大塚拓參加，民進黨則有立委羅致政及蔡適應與會，會議長約90分鐘。這次的經濟安全2加2會議，預定由續任自民黨外交部會長的佐藤正久和經濟產業部會長、眾議員石川昭政參加，佐藤今天在推特也轉推了產經的這則報導，間接證實了消息的真實性。

    報導指出，這次是「日台2加2會議」的第2彈，主要是希望推動日台在更廣泛的範圍中進行合作。8月的外交防務2加2會議，兩執政黨討論如何應對中國對台灣不斷增加的軍事壓力，這次外交經濟2加2會議，則是要強調台灣不僅在安全方面，經濟方面對日本也很重要，在加強對中國的威懾作用具有重要意義。

    報導中也提到，日本政府新設了「尖端半導體生產基礎設施發展基金」，以加強對經濟安全具有重要意義的先進半導體生產基礎設施，並在今年度的追加預算中編列了6170億圓（約合台幣1538億元）。台灣的台積電預定在熊本縣新建工廠案將率先獲得認證，該基金極有可能出資大約4000億圓。

    由於台日並無正式外交關係，政府間難以進行官方協商及深入對話，所以希望透過政黨間的對話，以期加強台日間的合作。

    佐藤正久推特

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