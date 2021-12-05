國防MIT》「雲豹」甲車添新血 首輛輪型戰車明年元月組裝

軍備局以雲豹8輪甲車為載台研製各型的甲車。圖為三款衍生型甲車進行測試，中間的即為105公厘輪型戰砲甲車。（資料照，軍聞社提供）

2021/12/05 18:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化防衛戰力及汰換舊式輕型戰車，因此在「雲豹」八輪甲車儎台基礎上研製105公厘輪型戰車，預計在2023年生產2輛原型車。軍方人士表示，首輛原型車預計明年元月組裝、3月研發測評，且砲管將可自製，並滿足「輕量化」、「具穿甲能力」、「高膛壓低後座力」目標。

國防部明年度公開預算書揭示，為因應陸軍防衛作戰、快速反應及立即部署戰力需求，軍備局因而籌建輪型戰車，增加機步部隊支援火力、跨區增援及快速打擊之作戰能力，成為未來國軍地面裝備主要戰力之一。 並自2019年起至2023年編列7.68億餘元，生產2輛原型車。

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為滿足輪型戰車研製需求，軍備局已向美國採購M68A2戰車砲，未來將運用於砲車之上，並爭取美方技術移轉予我方；軍備局二〇九廠日前也花費1402萬元，採購可供105公厘戰車砲射擊的「尾翼穩定脫殼穿甲曳光彈」。

軍方官員證實，首輛雲豹「輪型戰車」預計於明年元月組裝、明年3月研發測評，且已購買膛線機，未來可自製砲管，戰車砲的後座力可自50噸，大幅降低至20噸，滿足「輕量化」、「具穿甲能力」、「高膛壓低後座力」目標。

根據軍方規劃，國軍正量產搭載30公厘機砲的「CM34」雲豹裝步戰鬥車，全案預計在2023年生產完畢，屆時我國各型號的雲豹甲車總數達683輛；至於雲豹輪式戰車生產，官員說，將先完成測評、了解與軍種需求是否相符，再啟動下一階段作業。

至於搭載120公厘迫擊砲的雲豹甲車，官員表示，我國現已具有相關研製能力，但仍須視軍種是否提出需求量產。

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