小吃澎湃被傳喚 顏寬恒批押人取供 中檢回應了...

顏寬恒抨擊中檢偵辦小吃豐盛一案，押人取供、欺人太甚，中檢回應指出，上述說法與事實不符。（資料照）

2021/12/04 23:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒陣營被網紅「音地大帝」質疑，政見說明會的小吃很豐盛，台中地檢署本月2日傳喚舉辦政見會的4名里長與22位里民，複訊後裁定請回，顏寬恒與國民黨中央，強烈抨擊押人取供、欺人太盛（甚），質疑疲勞偵訊取供，顏寬恒還強調是「綠能我不能」，對此，中檢今天深夜回應，里長於中檢偵訊，時間18至31分鐘，下午3時結束請回，押人取供、疲勞訊問等說法，顯與事實不符。

顏寬恒2日晚間發表聲明質疑，檢調大動作到民眾家中「逮人」，是欺人太盛（甚），可以透過傳喚的方式，為何要出動大量的警力前往「押人」，而且在地檢署一待就是一整天，是不是想要用疲勞訊問的方式來取得供詞？民進黨的兩套標準發揮得淋漓盡致，調動檢警進行大動作的搜查，企圖恐嚇善良的鄉親，讓大家領教執政的厲害。他們呼籲政府執法要標準一致，適可而止。

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顏寬恒則於事後受訪時強調，大量警力去「押人」，一早就去支持者家中按門鈴，而且在地檢署待一整天，是不是想要用疲勞訊問的方式來取得供詞？有些年紀大的民眾身心不堪負荷，心生恐懼，他質疑是「政治偵辦」。

對此，中檢發佈聲明指出，上述說法與事實不符，中檢偵辦任何案件，沒有任何政治或政黨考量，一切依蒐獲證據與法律偵辦，此案經警方報請中檢指揮偵辦，中檢是查證釐清，因此，沒有採取強制偵查作為（並非押人），而是先由警方以通知書通知里長、里民到場詢問，其中，22位里民經查證詢問後即請回，沒有到中檢複訊；4名里長部分，經警察通知後，於警方詢問後，在里長同意後，自行到中檢接受檢察官複訊後請回。

中檢強調，里長當天（2日）上午10時接受警方偵訊，用完午餐後，於當天下午到中檢，檢方詢問多則31分鐘，少則18分鐘，下午3時全部訊畢諭知請回，「偵辦任何案件，均未有任何政治、政黨考量，一切均依所蒐獲證據，依法偵辦」。

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