總統府光雕「百年追求 世界台灣」今晚登場

國慶總統府光雕展演，在總統府正面打出「台灣人，樂為世界人」字樣。（記者王藝菘攝）

2021/10/05 21:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕中華民國110年國慶總統府建築光雕展演「百年追求．世界台灣」今日晚間登場，總統蔡英文偕同副總統賴清德副共同出席點燈儀式，透過光雕展演，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，代表百年來台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。此次展演也回顧體育英雄在奧運殿堂大放異彩的精彩時刻，總統邀請國人朋友一起到總統府前觀看展演，看見台灣的美好。

總統致詞時表示，再過幾天就是國慶日。今晚，我們一起來參加點燈儀式，點亮總統府前的光雕展演。她要謝謝大家，這段時間以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動也將陸續登場。

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蔡英文指出，這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴。今年的主題「百年追求．世界台灣」，一樣也不例外。今年是台灣文化協會成立一百週年，透過光雕展演，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意。這個主題也代表著百年來，台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。

蔡英文進一步指出，今年還有一個很重要的亮點，就是我們的體育英雄。他們在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只一次讓世界看見台灣，更凝聚了全國上下的心。我們可以從這場光雕盛宴，看見策展團隊如何發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光。

蔡英文也感謝主辦單位中華文化總會、策展團隊，以及所有的工作同仁，延續精采的光雕展演，讓我們看見台灣的美好。

總統說，相信大家都已經迫不及待，她也跟大家一樣非常期待。今晚的光雕展演要獻給每一位台灣人民，「祝各位有個美好的夜晚。」

隨後，蔡英文與賴清德、中華文化總會副會長陳建仁前副總統、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，以及中華文化總會副會長江春男、鄭麗君等共同點燈，並與現場民眾一起欣賞精彩的光雕展演。

今年國慶光雕展演時間為10月5日晚間7時30分至9時30分、10月6日至10日晚間7時至9時30分，每半小時一場次，在總統府前凱達格蘭大道演出，歡迎國人朋友蒞臨觀賞，共同歡慶國家的生日。

110年國慶總統府光雕展演。（記者王藝菘攝）

110年國慶總統府光雕展演，唯妙唯肖重現舉重女神郭婞淳在東京奧運舉重台上仰臥燦笑的一幕經典畫面。（記者王藝菘攝）

110年國慶總統府光雕展演，東京奧運柔道好手楊勇緯奪銀一刻。（記者王藝菘攝）

110年國慶總統府光雕展演。（記者王藝菘攝）

年國慶總統府光雕展演，東京奧運羽球男雙麟洋配最後的轉播經典畫面也重現。（記者王藝菘攝）

110年國慶總統府光雕展演，原住民表演歌舞。（記者王藝菘攝）

總統蔡英文（左二）出席110年國慶總統府光雕展演啟動儀式。右二為副總統賴清德，左一國慶籌備會主委、立法院長游錫堃，右一行政院長蘇貞昌。（記者王藝菘攝）

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