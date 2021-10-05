總統府光雕「百年追求 世界台灣」今晚登場
〔記者楊淳卉／台北報導〕中華民國110年國慶總統府建築光雕展演「百年追求．世界台灣」今日晚間登場，總統蔡英文偕同副總統賴清德副共同出席點燈儀式，透過光雕展演，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，代表百年來台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。此次展演也回顧體育英雄在奧運殿堂大放異彩的精彩時刻，總統邀請國人朋友一起到總統府前觀看展演，看見台灣的美好。
總統致詞時表示，再過幾天就是國慶日。今晚，我們一起來參加點燈儀式，點亮總統府前的光雕展演。她要謝謝大家，這段時間以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動也將陸續登場。
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蔡英文指出，這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴。今年的主題「百年追求．世界台灣」，一樣也不例外。今年是台灣文化協會成立一百週年，透過光雕展演，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意。這個主題也代表著百年來，台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。
蔡英文進一步指出，今年還有一個很重要的亮點，就是我們的體育英雄。他們在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只一次讓世界看見台灣，更凝聚了全國上下的心。我們可以從這場光雕盛宴，看見策展團隊如何發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光。
蔡英文也感謝主辦單位中華文化總會、策展團隊，以及所有的工作同仁，延續精采的光雕展演，讓我們看見台灣的美好。
總統說，相信大家都已經迫不及待，她也跟大家一樣非常期待。今晚的光雕展演要獻給每一位台灣人民，「祝各位有個美好的夜晚。」
隨後，蔡英文與賴清德、中華文化總會副會長陳建仁前副總統、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，以及中華文化總會副會長江春男、鄭麗君等共同點燈，並與現場民眾一起欣賞精彩的光雕展演。
今年國慶光雕展演時間為10月5日晚間7時30分至9時30分、10月6日至10日晚間7時至9時30分，每半小時一場次，在總統府前凱達格蘭大道演出，歡迎國人朋友蒞臨觀賞，共同歡慶國家的生日。