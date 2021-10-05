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    臉書「被祖」影響言論自由 江永昌：數位發展部應監理演算法

    民進黨立委江永昌。（資料照）

    民進黨立委江永昌。（資料照）

    2021/10/05 18:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕現代人與社群媒體緊密聯繫，尤其是年輕族群，但民進黨立委江永昌今日表示，近日華爾街郵報（Wall Street Journal）報導，臉書公司內部深知其社群平台演算法對使用者心理健康的影響，以及臉書吹哨者表示：臉書公司在獲利與社會穩定間選擇前者，顯見政府介入監督臉書演算法的必要性越來越大。

    江永昌表示，台灣許多民眾都有臉書帳號、政府機關、民意代表也都大量仰賴臉書作為與民眾溝通媒介。同時，也有大量年輕人選擇使用IG，因而產生網紅或長期經營社交軟體的人們；社交軟體與民眾日常生活的結合越來越緊密。

    針對華爾街日報近來的系列報導，江永昌說，這凸顯臉書作為一間企業其實仍有許多不甚透明、可能帶來危害之處；在華爾街日報對臉書吹哨者佛蘭西絲豪根女士的專訪中，她提到，如果她能做一件事情改變臉書，她會增加臉書的透明度。因為像臉書這種社群平台已經深入我們的生活中，增加其透明度、公開相關演算法，對於我們更進一步了解臉書對我們的影響，是有正面幫助的。

    江永昌說，臉書是台灣最大的社群平台之一，幾乎每一位台灣人可能都有臉書帳號，但臉書上的資訊既多且亂，我們並不完全清楚每一條訊息在臉書平台上的優先序位認定，以及我們動態牆上的訊息是如何被演算法推播的。

    江永昌表示，近來常聽到大家開玩笑地說自己「被祖」，指被臉書創辦人祖克柏刪文。當相關案例越來越多的時候，臉書的演算法無可避免的會影響民眾的言論自由，而對臉書演算法的監督機制則顯得愈發重要。

    江永昌主張，針對臉書、IG等社群平台，數位發展部應成立演算法監督專責單位，針對社群平台所使用的各類演算法進行監督、審核；並將演算法的運作方式、所造成的影響等內容，公布給大眾知道；當社群平台與民眾生活連結越來越緊密時，來自政府的管制力量就越來越重要。

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