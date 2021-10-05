力爭民主之路 蔡英文：台灣準備好成為全球良善力量

總統蔡英文接受《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊邀請，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題撰文。（資料照）

2021/10/05 14:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文接受《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊邀請，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題撰文，分享堅持民主的台灣模式，及準備好成為全球良善的力量，在國際舞台上扮演與能力相符的角色。

蔡總統指出，台灣的歷史是在充滿艱辛中締造成就，而創造這段歷史的人是台灣人民，過去數十年來，我們克服逆境與國際孤立，成為現代政治史上民主轉型最成功的範例之一。我們領會微妙的區域權力平衡，也知道需要尋求支持，明白務實合作勝過高調冒險，以及願意伸出援手勝過企圖挑釁或將制度強加於他人。

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蔡總統表示，台灣人民選擇擁抱民主，主要的因素是堅信台灣的未來由台灣人民透過民主的方式共同決定。大多數的台灣人民認為民主是最佳的治理形式，都願意竭盡所能捍衛民主。對我們理念的挑戰接踵而來，但無疑的是，一旦台灣的生存受到威脅，台灣人民就會奮起守護。

蔡總統指出，公民社會也是提升台灣國際地位不可或缺的力量。儘管台灣被聯合國及多數國際組織拒於門外可能導致孤立，但這反而激發台灣人民源源不絕的創造力和能量，藉由中小企業、非政府組織到各種半官方團體等方式，與外界連結。儘管數十年來被孤立，但台灣人民已經成功地在國際社會中占有一席之地，讓我們蛻變為印太區域的經濟強國，也是發展最蓬勃的民主國家之一。

蔡總統表示，儘管生存面臨艱鉅挑戰，台灣仍屹立不搖，並蓬勃發展成自由的民主體制，這對於國際關係的通行法則具有重要的意義。隨著國際社會意識到威權體制的野心可能造成的衝擊，越來越多國家願意重新檢視長期以來與自由民主台灣交流的預設立場及自我設限。

蔡總統指出，雖然COVID-19疫情在2021年春升溫，台灣仍向世界證明，民主制度可以有效因應疫情，除善用人工智慧、大數據和網絡監測外，也會妥善使用收集到的資訊。此次疫情也讓台灣有機會和世界分享經驗，提供急需的醫療援助。台灣長期被排拒在「世界衛生組織」（WHO）等國際組織之外，必須自行設法與國際夥伴合作溝通，這也強化了我們的韌性，激發我們以創新思維因應挑戰，處理各種危機。

蔡總統指出，台灣在高科技產業的領導角色，以及高素質且全球化的勞動力，能在半導體、生技和再生能源等產業協助建立安全的全球供應鏈，這些產業比以往任何時候更亟需國際合作。我們的半導體產業尤其重要，這面「矽盾」讓台灣得以保護大家，免於遭受威權政體激進破壞全球供應鏈的意圖。

蔡總統指出，威權政權的威脅敲響了警鐘，讓民主國家擺脫自滿。台灣的領土面積或許不大，但事實證明，台灣可在全球占有不容小覷的地位，並且對世界至關重要。台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員。

蔡總統表示，台灣從未迴避挑戰，儘管世界形勢艱鉅，但這為台灣提供了前所未有的契機。台灣應逐漸被民主國家視為是在維持與威權國家的經貿交往，及捍衛定義其社會的民主價值理念之間取得平衡的解方。雖然長期被冷落，台灣已經準備好成為全球一股良善的力量，在國際舞台上扮演與其能力相符的角色。

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