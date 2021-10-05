審議購物節3.5億追加預算 中市議會藍綠議員交鋒

中市購物節3.5億元預算，在財建委員會表決通過，民進黨謝志忠（右二）投反對票，超黨派陳清龍（右一）中立m （記者蘇金鳳攝）

2021/10/05 14:08

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市議會財建委員會今天審議經發局追加減預算，其中有關結合購物節的中央振興券加值計畫3.5億元的預算，由於民進黨籍市議員認為雖然經發局昨天有增加市民獨享的獎項，但是比率只有16萬分之一，仍有爭議，建議直接送大會審查，但國民黨市議員則認為是眾人期待的預算，應該通過，未來效益不佳再對市府進行檢討，因兩黨立場不一，主席蔡耀頡宣佈表決，以5比1通過，送大會進行2、3讀。

經發局長張峯源表示，依照所辦過的二屆購物節的統計，中獎者93%是台中市民，以豪宅而言，第一屆是豐原、第二屆是南屯，此次購物節配合振興方案，他預估可破百億元，經濟效益可達175%至275%。

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財建委員會今天進行經發局3.5億元結合購物節的中央振興券加值計畫初審，民進黨市議員蔡耀頡表示，並沒有反對這筆預算，只是質疑方案推動的方向令人質疑，一開始搞神祕，結果公佈竟都是抽獎，而且都全國都可抽，大會決議要求修改方案，昨天送來竟是原案，最後局長才宣佈增加市民獨享的獎項，但機率僅16萬之一，非常少，市府到底知不知道市民要什麼？

民進黨市議員謝志忠則表示，經發局對於前二屆購物節都有評估效益，但是對於第二屆購物節與三倍券所產生的效益，為何市府評估不出來，這次是五倍券，經發局應該提出，讓市議員了解到五倍券與購物節能產生什麼效益。

國民黨市議員黃健豪表示，連審計單位說三倍券與購物節的效益難以算出，如何要讓經發局計算出。

國民黨市議員冉齡軒強調，市府的購物節很多商家都很期待，市民也相當期望，應該予以通過，若市府執行不佳，市議會可再予以檢討。

由於主席蔡耀頡認為委員會中議員們意見不一，此筆預算就先不要通過，直接送大會審查，但遭到國民黨反對，副召集人國民黨市議員陳成添、冉齡軒就認為應該要做一個決議，反對者可保留大會發言權。

蔡耀頡跟冉齡軒還為此發生口角，最後蔡耀頡還是裁示表決，國民黨的市議員陳成添、陳本添、陳文政、黃健豪、冉齡軒贊成通過，民進黨市議員謝志忠反對，超黨派陳清龍中立，而民進黨市議員陳世凱及蔡成圭不在場，蔡耀頡雖是民進黨但因為主席無法舉手，此案在委員會初審通過，謝志忠及蔡耀頡保留大會發言權。

中市購物節3.5億元預算，在財建委員會國民黨市議員支持下，表決通過。（記者蘇金鳳攝）

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