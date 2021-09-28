中市府3大基金淪小金庫 議員轟各局處執行率偏低還亂要錢

市議員陳淑華批中市小金庫地政局3大基金，各單位支用後執行不佳。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/28 16:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會交通地政委員會今日審查地政局109年度決算，多位市議員痛批，各單位執行地政局的3大基金，執行率過低，要求地政局在審核預算時，應考量到申請單位的執行率再核撥，以免各單位申請預算又執行不佳的情形發生。

地政局長吳存金表示，在審議預算考慮到申請單位例年執行情形，會看往年執行率，再核撥給需求單位，執行率偏低，就不會核准過多的預算，最近執行率有上揚，也跟相關單位橫向聯繫，要求分年編列。

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地政局的平均地權基金、重劃基金、區段徵收基金3大基金，被視為市府小金庫，很多局處有時急用或者公務預算較難通過，就申請支用3大基金來執行。

市議會交通地政委員會今天審議去年地政局決算，市議員陳淑華表示，各單位支用地政局平均地權基金、重劃基金、區段徵收基金3大基金，其中全年支付數26.13億，只佔可用預算數84.77億的3成，顯示各單位支用3大基金執行率過低。

陳淑華表示，支用基金市府各單位所提計劃應該要管控，不可浮濫，有的單位執行率只有2成、3成，甚至有的執行率幾乎是零。執行率太低的單位未來不應再提出支用，避免3大基金淪為提款機、小金庫。

市議員楊正中表示，在108年附帶決議就要求地政局要訂定合理各單位執行率並加以控管，否則未來不得支用，但現今問題依然存在。

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