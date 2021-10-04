台中購物節3.5億預算再送議會 藍綠黨團對槓一度中斷議程
2021/10/04 13:18
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天審查市府追加減預算，民進黨黨團以上次大會已要求市府將3.5億元有關購物節預算規劃要重新整理再回到大會，但是卻還是未重新整理就送到，痛批市府邈視議會，呼攏市民，把議會當作議事局，國民黨則高喊民進黨不要打壓台中市的經濟發展，會議一度中斷，在議會宣佈要求市府要尊重市議會後，市府得以在中午前順利報告追加減預算，經發局長張峯源也在會議中表達歉意。
市議會今天召開大會，審查市府84億元的追加減預算一讀會，其中有關3.5億元結合購物節的振興加值方案的預算一讀會，民進黨市議員江肇國表示，上一次大會因市府購物節細節說明不清，要求修正再送來，但是今天送過來，仍然跟上次大會一樣，根本是邈視議會。
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市議員蔡耀頡更批，市府根本把市議會當作是議事局，他是財經委員會的召集人，經發局至今都未派人來說明3.5億元預算編列情形，根本不尊重議會。
林德宇、賴佳微、黃守達等人認為市府邈視議會，呼攏市民，把議會當作議事局，甚至是議事科。
民進黨議員更全部衝上議事台前，高喊「邈視議會，呼攏市民」。
國民黨市議員李麗華大喊「民進黨不要打壓台中市的經濟發展」，並且與賴佳微對罵，國民黨也紛紛加入戰局，議長張清照宣佈休息。
在議會要求市府應重市議會及預算送到市議會應依照行政程序後，市議會得以順利開會，市府開始報告追加減預算。