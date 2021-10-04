台中購物節3.5億預算再送議會 藍綠黨團對槓一度中斷議程

不滿3.5億購物節預算未重新修改就送到中市議會，民進黨痛批市府邈視議會，呼攏市民（記者蘇金鳳攝）

2021/10/04 13:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天審查市府追加減預算，民進黨黨團以上次大會已要求市府將3.5億元有關購物節預算規劃要重新整理再回到大會，但是卻還是未重新整理就送到，痛批市府邈視議會，呼攏市民，把議會當作議事局，國民黨則高喊民進黨不要打壓台中市的經濟發展，會議一度中斷，在議會宣佈要求市府要尊重市議會後，市府得以在中午前順利報告追加減預算，經發局長張峯源也在會議中表達歉意。

市議會今天召開大會，審查市府84億元的追加減預算一讀會，其中有關3.5億元結合購物節的振興加值方案的預算一讀會，民進黨市議員江肇國表示，上一次大會因市府購物節細節說明不清，要求修正再送來，但是今天送過來，仍然跟上次大會一樣，根本是邈視議會。

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市議員蔡耀頡更批，市府根本把市議會當作是議事局，他是財經委員會的召集人，經發局至今都未派人來說明3.5億元預算編列情形，根本不尊重議會。

林德宇、賴佳微、黃守達等人認為市府邈視議會，呼攏市民，把議會當作議事局，甚至是議事科。

民進黨議員更全部衝上議事台前，高喊「邈視議會，呼攏市民」。

國民黨市議員李麗華大喊「民進黨不要打壓台中市的經濟發展」，並且與賴佳微對罵，國民黨也紛紛加入戰局，議長張清照宣佈休息。

在議會要求市府應重市議會及預算送到市議會應依照行政程序後，市議會得以順利開會，市府開始報告追加減預算。

國民黨市議員李麗華批民進黨杯葛購物節預算付委是阻礙台中市經濟發展（記者蘇金鳳攝）

國民黨團書記長陳政顯批民進黨亂杯葛 （記者蘇金鳳攝）

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