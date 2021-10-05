黃健庭：接任新職有得到郭台銘祝福與鼓勵

新任國民黨主席朱立倫（右）上任前在新任秘書長黃健庭（左）陪同下，召開記者會回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

2021/10/05 12:18

〔記者施曉光／台北報導〕新任國民黨秘書長黃健庭今日接受媒體訪問時，被問及與其友好的前鴻海董事長郭台銘，是否會幫忙解決國民黨財務困難，他表示，這個問題他無法幫郭台銘回答，他並說，社會各界只要認同國民黨，都是他要爭取的對象。

至於接任國民黨秘書長一職，是否有得到郭台銘的祝福？黃健庭說，郭台銘有寫一篇LINE訊息，給他很多的鼓勵與祝福，他要謝謝郭。

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至於過去曾經接受蔡英文總統邀請擔任監察院副院長一職，遭黨內質疑黨性不堅，黃健庭則說，在他退出之後，監察院等於是民進黨整碗端去，他認為這對於監察院的運作不見得是好的，而且他也不認為這有黨性不堅定的問題。

他強調，國民黨未來要努力做的是與更多社會各界連結的平台，而不是要讓自己侷限在一個框架裡面，他有自信可以扮演這樣的角色，與各界團體做連結。

面對國民黨的財務狀況，黃健庭坦承確實很困難，募款將是必然的，他會與黨主席朱立倫一起想辦法解決，不過他也認為，對於政黨而言，人才要比財務更重要，當前國民黨最重要的工作是吸納更多的人才，讓黨壯大起來，至於財務狀況是可以解決的。

此外，年齡只有31歲的國民黨文傳會主委凌濤受訪指出，他希望國民黨的青年儲備主管計畫能夠儘快落實，並讓年輕人因為他的上任，看到年輕人待在國民黨裡面也有發展的機會，找到舞台。

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