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    接任國民黨秘書長 黃健庭：廣納青年人才走出框架

    前台東縣長黃健庭（右）將擔任國民黨主席當選人朱立倫（左）的黨秘書長。（朱立倫辦公室提供）

    前台東縣長黃健庭（右）將擔任國民黨主席當選人朱立倫（左）的黨秘書長。（朱立倫辦公室提供）

    2021/10/04 14:32

    〔記者林良昇／台北報導〕前台東縣長黃健庭將擔任國民黨主席當選人朱立倫的黨秘書長﹔黃健庭表示，讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨是他接下秘書長的動力﹔未來國民黨將主導議題、抓住話語權，廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。

    對於接任國民黨秘書長，黃健庭今在臉書發文表示，9月25日開完票，他接到朱立倫的電話，他告訴朱，沒有打算恭喜朱，因為朱接下的是一個苦差事。他很敬佩朱願意在國民黨沒錢、沒勢，最艱困的時候跳下來承擔。

    黃健庭指出，9月28日他與朱立倫見面，朱跟他說人生到這個階段，應該無私無我，把自己奉獻給國家社會，「這句話很打動我」，所以他就答應朱的邀請，一起跳火坑。

    黃健庭說，「改變國民黨」讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，是他接下秘書長的動力。這次黨主席選舉各方意見、各種批評都被聽見了，該是「捲起袖子」行動的時候了。

    黃健庭表示，未來國民黨將主導議題、抓住話語權，也要廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。只要可以使國民黨更強、台灣更好的作為，他們都會勇敢去開創。

    黃健庭也指出，他要邀請所有對中華民國懷抱熱情，相信台灣是實踐「民有、民治、民享」夢想之地的朋友，加入改變國民黨的行列。一起為明天奮鬥，幫助國民黨重拾起初創黨建國的價值，重返榮耀。

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