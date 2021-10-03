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    罷免林昶佐團體爆內鬨 「清林散昶」開炮：不當特定民代墊腳石

    台北市議員鍾小平（右一）積極推動罷免無黨籍立委林昶佐，今再與在地團體「清林散昶」領銜人周世雄（左二）合遞罷免連署書，但此舉卻引起「清林散昶」內部不滿。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員鍾小平（右一）積極推動罷免無黨籍立委林昶佐，今再與在地團體「清林散昶」領銜人周世雄（左二）合遞罷免連署書，但此舉卻引起「清林散昶」內部不滿。（記者鄭名翔攝）

    2021/10/03 20:56

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員鍾小平積極推動罷免無黨籍立委林昶佐，今（3日）再與在地團體「清林散昶」領銜人周世雄合遞罷免連署書，此舉卻引起「清林散昶」內部不滿，發聲明強調，若罷免行動淪為特定政治人物造勢、現任民代的墊腳石，無法令在地公民接受，呼籲周世雄莫忘初衷，也喊話投機份子勿打著團結大旗，實則背棄在地鄉親的期許與情感。

    林昶佐罷免案進入第二階段連署，但過程卻「鬧雙胞」內鬨不斷；鍾小平今與罷免團隊領銜人鄭大平及「清林散昶」周世雄、廖繼斌舉行居中協調合作記者會，周世雄表示，團隊中有雜音也屬正常，但若連署分散就會導致力量分散，迫於情勢希望團結力量、集中火力罷免林昶佐，也會配合鄭大平團隊的連署書版本進行整合。

    對此「清林散昶」團隊發聲明表示，認同罷免行動應集中火力，但若成為特定政治人物造勢、現任民代的墊腳石，令在地公民無法接受，呼籲周世雄莫忘受公民團體邀請擔任領銜人的初衷，且將連署人個資繳交非主管機關或擅自抄寫，已有觸法之嫌。

    「清林散昶」團隊更重話表示，「投機份子切勿打著團結大旗，實則背棄在地鄉親的期許與情感」，而不論現階段的紛擾，「清林散昶」仍會肩負在地鄉親抑制，繼續推動罷免不適任的民代林昶佐。

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