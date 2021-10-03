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    賴清德受邀哈佛演講 提台灣未來三大挑戰

    賴清德2日應哈佛大學台灣學生會邀請發表專題演講，提出台灣未來將面臨到的三大挑戰。（圖擷取自總統府官網）

    賴清德2日應哈佛大學台灣學生會邀請發表專題演講，提出台灣未來將面臨到的三大挑戰。（圖擷取自總統府官網）

    2021/10/03 18:27

    〔即時新聞／綜合報導〕我國副總統、哈佛大學校友賴清德近日應哈佛大學台灣學生會邀請發表專題演講，提出台灣未來將面臨到的三大挑戰，包括「中國地緣政治威脅」、「工業4.0啟動智慧時代的來臨」，以及「2050淨零碳排」。

    賴清德 本月2日應哈佛大學台灣學生會邀請，透過錄影方式，發表以「從民主防疫經驗談台灣未來發展」為題的演講。賴清德先是與哈佛學弟妹分享台灣成功的民主防疫經驗，指出台灣在防疫過程中有六大防疫作為，分別是「超前部署」、「快速回應並謹慎行動」、「公開透明」、「智慧防疫」、「整合政府與民間資源共同防疫」及「民主治理」。

    賴清德表示，台灣的防疫模式之所以能驚艷全球，最主要在於台灣向國際社會證明，不需要高壓手段、不需要強制封城，民主國家一樣能夠經由社會溝通的民主機制，完成防疫工作。

    賴清德也強調，台灣國力正在大幅提升，除了防疫表現受國際社會肯定外，這幾年在政府與人民共同努力之下，台灣在其他領域的進步與表現也是有目共睹。最後賴清德提出台灣未來發展將面臨的挑戰，期許「未來在面對中國地緣政治的威脅、智慧時代的來臨及淨零碳排的挑戰，政府會全力以赴，也期盼更多不同世代、不同領域的人才持續投入，共同壯大台灣，讓台灣能夠成為一個更美好的國家。」

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