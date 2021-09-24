賴清德誇政績提早「助選」？黃偉哲妙回「第1名誇獎第2名」

副總統賴清德（右2）、台南市長黃偉哲（右4）今天同台出席全台首座負碳排示範工廠落成啟用典禮。（記者洪瑞琴攝）

2021/09/24 21:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2021國家卓越建設獎，全國政府機關共160件獲獎，南市32件獲獎占全國第1，副總統賴清德今（24）日與台南市長黃偉哲同台出席全國首座負碳排示範工廠啟用典禮時，公開誇獎南市是得獎最多的直轄市，「偉哲市長表現傑出」，由於時值2022縣市首長競選敏感時機，讓外界好事解讀賴提早幫黃「助選」宣傳加持。

對此，從昔日「賴清德市長」手中接棒主政的黃偉哲受訪幽默回應說「第1名誇獎第2名」，台南在歷任市長努力耕耘建設下發展有成，且在環保低碳或綠能光電有所成績的話，歸功於賴副總統在市長任內打下很好基礎，還有例如永康市立圖書館新總館，「規劃在賴清德、啟動在李孟諺」，完成則在他任內，市政建設一棒接一棒。

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黃偉哲說，很感謝副總統的鼓勵，長官的鼓勵當然很高興，但最重要的努力還是在自己，能得這麼多獎，仍需要自己與市府團隊持續更努力。

成功大學安南校區建置全台首座負碳排示範工廠，今天啟用典禮，賴清德致詞時提到，今年世界不動產全球卓越建設獎，全台灣共獲得3金8銀，南市拿下2銀是最多的直轄市，台灣不動產界辦的國家卓越建設獎，南市也是得獎最多。

賴清德並公開推崇誇獎說，偉哲市長時常將功勞歸功於前任市長，「其實偉哲市長表現傑出」，還請在場來賓們為黃鼓掌。

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