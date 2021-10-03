「黨外檜木」何春木百歲紀念特展 可能選台中市長的人都到了

何春木百歲紀念特展，吸引不少民眾駐足凝觀。（記者許國楨攝）

2021/10/03 14:21

〔記者許國楨／台中報導〕「黨外的檜木」何春木百歲紀念特展，今天起在台中文化資產園區登場，除台中市長盧秀燕，民進黨大老丶前台北縣長尤清丶國防部前部長蔡明憲及民進黨不論流派的台中民代到場致敬，足見何春木的影響力，而前交通部長林佳龍致詞時則說，台下有很多位可能選市長的都來了，更意外引爆下屆中市長選舉話題。

民進黨今年建黨35週年紀念，何春木文教基金會也成立25週年，特別舉辦「何春木百歲紀念特展」，內容包括台灣民主運動照片、文物，前立委李明憲1990年製作的何春木塑像，擺設在展場醒目處，維妙維肖，彷彿「春木仙」仍然在世，熱情親切的問候大家，李說，「這尊塑像呈現剛正不阿丶威武不屈的情神，像屹立在山頂上的一棵松樹，青松平淡無豪華，只見青松不見花」；展場同時也吸引不少民眾駐足凝觀。

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何春木的兒子，現任台中市議員何敏誠表示，父親曾任新聞記者，1950年起當選台中市（第1、3、4、5屆）議員、台灣省議會（第6、8、9屆）議員，中國國民黨威權統治時期，實施長達38年戒嚴令，充滿白色恐怖肅殺氣氛，父親不懼威脅利誘，早年與雷震、郭雨新、吳三連、李萬居、高玉樹等人籌組「中國民主黨」受挫，並曾代表「黨外」陣營四度參選台中市長，雖敗猶榮。

1980年底，父親拒絕他人千萬元賄款，與省議員周滄淵、邱連輝、傅文政、余陳月瑛（5票），堅定支持美麗島事件辯護律師尤清，當選黨外唯一的「增額」監察委員，留下不可磨滅的風骨，1986年參與創立民主進步黨，曾任中評會主委、陳定南競選台灣省長台中市競選總部主委、台中市「阿扁之友會」會長等職，2000年台灣首度中央政黨輪替，榮任總統府國策顧問。

由於包括台中市長盧秀燕、民進黨藉的立院副院長蔡其昌、立委何欣純、黃國書、張廖萬堅等均到場致意，林佳龍話鋒一轉説，台下有很多位可能選市長都來了，都相當具備參選台中市長的資格與條件，他也強調，會致力團結大家讓台中更好，民主是透過良性的競爭選出人才，讓台灣的民主進步繼續推動。

盧秀燕說，她擔任省議員時，何春木經過她的身邊總是喊一聲加油，言猶在耳，當年政壇大家理念不同，但還是可以當好朋友，就像何春木對民主的貢獻，大家都認同；蔡其昌表示，何春木是黨外的「檜木」民主前輩提攜後進，就如同檜木一樣，不但讓後輩乘涼遮陽，百年之後仍可讓滿室生香。

林佳龍駐足看展。（記者許國楨攝）

何春木塑像擺設在展場醒目處，維妙維肖。（記者許國楨攝）

市長盧秀燕也到場。（記者許國楨攝）

立院副院長蔡其昌推崇何春木對民主的貢獻。（記者許國楨攝）

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