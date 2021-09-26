曾代表黨外參選4次市長 何春木百歲冥誕紀錄片問市

台中政壇前輩何春木百歲冥誕，紀錄片及相關特展展出。（何敏誠提供）

2021/09/26 16:05

〔記者唐在馨／台中報導〕曾任職多屆省議員並以黨外身份參選過4次台中市長，前省議員何春木今年百歲冥誕，「黨外的檜木﹣何春木」紀錄片問市，導演曾麗壎表示，何春木一生堅持「清廉、勤快、愛鄉」理念，拍攝這部片盼讓更多年輕人看見從政典範面向。

何春木的兒子，現任台中市議員何敏誠表示，何春木（1922－2017）曾任新聞記者，1950年起當選台中市（第1、3、4、5屆）議員、台灣省議會（第6、8、9屆）議員。中國國民黨威權統治時期，實施長達38年戒嚴令，充滿白色恐怖肅殺氣氛，何春木不懼威脅利誘，早年與雷震、郭雨新、吳三連、李萬居、高玉樹等人籌組「中國民主黨」受挫，並曾代表「黨外」陣營四度參選台中市長，雖敗猶榮。

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1980年底，何春木拒絕他人千萬元賄款，與省議員周滄淵、邱連輝、傅文政、余陳月瑛（5票），堅定支持美麗島事件辯護律師尤清，當選黨外唯一的「增額」監察委員，留下不可磨滅的風骨。

1986年參與創立民主進步黨，曾任中評會主委、陳定南競選台灣省長台中市競選總部主委、台中市「阿扁之友會」會長等職，2000年台灣首度中央政黨輪替，榮任總統府國策顧問。

這部紀錄片訪談了康寧祥、游錫堃、尤清、李筱峰、高銘堂、陳婉真等十多位政界、學界、新聞界與地方人士，透過不同角度讓觀眾了解那年代的人與事。

民進黨今年建黨35週年紀念，何春木文教基金會也成立25週年，特別舉辦「何春木百歲紀念特展」，內容包括台灣民主運動照片、文物，同時放映歷年製作《人文台灣》紀錄片，內容有作家陳千武、詹冰、白萩、錦連、岩上、吳晟、宋澤萊、謝里法、陳玉峰、楊翠、路寒袖與民俗技藝大師陳峰煙、林水金等40多集，10月2日至10月12日在文化部文化資產園區B04（台中市南區復興路三段362號）展出。

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