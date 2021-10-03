共機單日39架次擾台 王定宇：台灣飛彈系統有充分準備

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2021/10/03 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕中共軍機接連於1日、2日騷擾台灣防空識別區（ADIZ），其中2日39架次破了單日最高紀錄。民進黨立委王定宇表示，1日是中共國慶，被稱為國際麻煩製造者的中國，透過找鄰國麻煩的方式慶祝生日，非常符合他們的命格。對於中共的挑釁，台灣軍方各飛彈系統有充分的準備，不會讓中共踩到紅線，越雷池一步。

王定宇表示，中共軍機10月1日38架次，接著2日39架次，破了單日騷擾台灣ADIZ的紀錄，10月1日是中共國慶日，一個被稱為國際麻煩製造者的中國，用找鄰國麻煩的方式來慶祝自己的生日，非常符合他們的命格，但這種騷擾鄰國製造麻煩的作法，事實上是損人不利己，對中國一點好處都沒有，但顯然中國並不是一個講道理的國家。

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「請國人要有信心！」王定宇說，台灣軍方不管是載空機，艦載的、岸置的各飛彈系統，對於保衛台灣我們的家園，有充分的準備，不會讓中共踩到紅線，越雷池一步。

對於中共為何在10月初這麼大動作用軍機騷擾我國空域？王定宇分析，除了長期這樣做，製造既定目的以外，10月1日是中國國慶，10日是台灣國慶，在這2個國慶之間是高度敏感時期，藉由軍機騷擾，要表達或傳遞一定的政治態度，可能的原因之一。

另，王定宇說，法國參議員即將組團訪問台灣，台灣也在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的參加上，獲得主要國家的歡迎，中共透過用軍機騷擾台灣的方式，試圖阻止國際支援台灣的聲音越來越大，所以10月份的中共軍機騷擾，有其戰略面的考量，更多是政治上的思維。

王定宇強調，對台灣來講，我們很簡單，就是守住我們自由民主的生活方式，對於中共軍方的挑釁，我們保護自己、維繫和平、絕不退讓，這是台灣一貫的態度，也是國際肯定的地方。

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