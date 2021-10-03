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    接受陳水扁訪問談明年連任 陳其邁︰對手其實是自己

    陳其邁（右）與陳水扁（中）「師兄弟」相見歡，左為陳致中。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（右）與陳水扁（中）「師兄弟」相見歡，左為陳致中。（記者葛祐豪攝）

    2021/10/03 11:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天接受前總統陳水扁在廣播節目專訪， 暢談從政生涯，談到明年市長連任，他強調「 對手其實是自己」，真心對待這座城市 ，才是高雄市長必備條件！

    阿扁在微微笑廣播網主持的「有夢上水」節目，日前在臉書預告今天要專訪陳其邁，還透露1995年，陳其邁首度競選立委時，打出「師弟」出馬，成為最年輕立委，因此他是最佳助選員。

    陳水扁談到陳其邁的父親陳哲男，曾是他擔任台北市長時的民政局長，但當年因主張一中一台，而遭國民黨停權開除，後來加入民進黨，但又因泰勞案，也遭民進黨開除。

    對此，陳其邁似乎不願多談，僅強調：「爸爸年紀也有了，這些事情很少再提起來！」

    陳其邁感謝阿扁在他選立委時的照顧，談到立委生涯，陳其邁強調他34歲時，就當黨團幹事長，代表民進黨比較給年輕人機會。

    阿扁稱讚陳其邁2005年代理高雄市長時，時間雖短，但推動港市合一，為何辭職?陳其邁強調，當時發生一些事件（指泰勞暴動），辭職是比較負責的態度。

    阿扁納悶，陳其邁2018年選市長過程，面對韓流，何時覺得會輸? 陳其邁表示，人要不斷學習，失敗不要失志，候選人要承擔責任，當時選舉變化很大，應該要更謹慎，不要太「靠穩」。落敗第一時刻， 他就打電話給韓國瑜恭賀。

    阿扁則認為，2020年陳其邁補選勝出，締造得票率最高紀錄，「該還你的還是還你！」、「上天非常公平！」

    阿扁也問說，陳其邁就職1年的滿意度超過7成，如何看連任之路?陳其邁強調，他2年拚4年，日也拚夜也拚，不分藍綠，建設高雄，「心中不會想到拚市長連任」。

    阿扁進一步追問，若台北市長柯文哲出現在明年高雄市長選舉名單呢?陳其邁回說，該做的就認真打拚，高雄市是偉大城市，對政治人物要求標準很高，給你機會做不好或落跑，市民很清楚。

    陳其邁進一步說：「對手其實是自己」，對於缺點要反省，不斷超越自己，「真心對待這座城市，才是高雄市長必備條件」，希望能彎道超車，讓高雄脫胎換骨。

    阿扁也問到台積電投資高雄的進度?陳其邁說，半導體產業缺地要趕快解決，明年2月中油高雄廠的土汙，將解除列管，希望明年廠商就能進駐，電網問題也與台電談妥。

    除了今天專訪陳其邁，阿扁計畫專訪綠營六都市長，預計10月17日專訪桃園市長鄭文燦，之後還將訪問台南市長黃偉哲。

    陳其邁（左）接受阿扁廣播節目專訪。（擷取自微微笑廣播網「有夢上水」節目）

    陳其邁（左）接受阿扁廣播節目專訪。（擷取自微微笑廣播網「有夢上水」節目）

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