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    民眾黨力挺彰化公益愛心大會 高虹安、謝立功皆現身

    王惠美（中）、高虹安（王惠美旁）、謝立功出席「快樂天堂基金會」成立大會。（記者顏宏駿攝）

    王惠美（中）、高虹安（王惠美旁）、謝立功出席「快樂天堂基金會」成立大會。（記者顏宏駿攝）

    2021/10/02 14:11

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕民眾黨彰化縣黨部主委張雪如成立「快樂天堂社會福利基金會」，民眾黨籍立委高虹安、黨秘書長謝立功特地南下現身力挺，現場人氣強強滾，會場展現民眾黨在彰化縣超人氣的動員力。

    這場公益慈善會屬於公益性質，基金會董事長張雪如長期致力於社會服務，捐棺、捐罈、捐鞋、捐血、辦公益餐會都不落人後，她又以縣議員職務之便累積豐厚的人脈，今天基金會成立大會，許多過去被她幫助過的弱勢團體都前來力挺。

    由於張雪如才剛接下民眾黨縣黨部主委，今天這場大會也透著濃濃的政治味，不僅縣長王惠美等多位政界友人出席力挺，民眾黨的立委高虹安、黨秘書長謝立功也特地南下參加。

    外界還是好奇民眾黨當初為何選擇張雪如擔任主委？謝立功對此表示，每個縣市經營主委扮演很關鍵角色，張雪如議員經驗豐富，表現幹練，是真正會做事情的人，民眾黨不分藍綠，不分黨籍，也不是要挖藍挖綠，台灣民眾黨一切以民眾利益為最優先，謝立功強調「我們不是小藍也不是小綠，我們是大白，為了台灣的純真善良，要做好事、要深耕基層，因此彰化縣選舉絕對不會缺席」，至於民眾黨是否從縣長到議員都會提名？謝立功說，選舉提名還有一段時間，將會審慎評估，也不會缺席。

    謝立功也表示，未來的縣市選舉，民眾黨以每個議會都要有黨團為目標前進，很多人對台灣民眾黨充滿興趣與信心，因為民眾黨是不同藍綠、正面向上的力量，對人選會進行嚴謹審慎、適才適所的評估。

    立委高虹安說，「孤寡清貧善終計畫」是全台第一個推出的善終計畫，善終對台灣人是非常重要的傳統，每個生命離開時都應該得到尊重，民眾黨身為台灣第三大政黨，也將與秘書長謝立功研商，在各黨部推動並啟動協助該計畫。

    張雪如表示，快樂天堂基金會延續他在廣寧樂善團「捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫、幫助受虐婦幼」等服務，未來重點工作除了協助扶持受虐婦女、兒童外，還有全國唯一的「孤寡清貧善終計畫」、「寒冬圍爐千人饗宴」、「我愛寶貝夏令營」、「山地偏鄉部落救濟」、「弱勢兒童扶青計畫」、「全民防疫計畫」、「助弱扶貧公益活動」、「清寒老幼整牙計畫」等。

    高虹安、謝立功力挺張雪如（右4）的「快樂天堂基金會」。（記者顏宏駿攝）

    高虹安、謝立功力挺張雪如（右4）的「快樂天堂基金會」。（記者顏宏駿攝）

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