10架殲16戰機夜闖我東南空域 天弓愛國者鷹式飛彈一路追監

13架次共機昨天深夜襲擾台灣西南丶東南空域襲擾，軍方由部署南部陣地的天弓三型飛彈丶愛國者三型飛彈以及東部的鷹式飛彈，一路緊盯共機動態並且進行接力追監，因應共機可能採取的冒進行動。圖為天弓三型飛彈。（圖：取自中科院網站）

2021/10/02 09:32

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一天38架次共機襲擾台灣 揭仲：共軍展示大兵力晝夜連續出擊能力

〔記者羅添斌／台北報導〕繼昨天白天派出25架次共機侵擾我ADIZ防空識別區西南空域之後，共軍在昨天深夜又派出13架次共機對台空域襲擾，其中，更有10架殲16戰機丶2架轟6型轟炸機從西南空域一路闖到台灣東南空域，軍方由部署南部陣地的天弓三型飛彈丶愛國者三型飛彈以及東部的鷹式飛彈，一路緊盯共機動態並且進行接力追監，因應共機可能採取的冒進行動。

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殲16戰機是中共自行研製的重型多用途戰機，量產至今已達200架以上，作戰半徑達到1850公里，配備「霹靂」系列的中程與短程空對空飛彈丶「鷹擊」系列反艦飛彈與反艦巡弋飛彈，對台具有相當程度的威脅性。轟-6K的作戰半徑超過3500公里，可配備至少6枚空射型長程巡弋飛彈，打擊能力覆蓋第二島鏈。

軍方人士今天指出，共機近來頻繁侵擾我ADIZ防空識別區，空軍作戰指揮部依共機活動區域及航線研判，交付各防空飛彈陣地進行追蹤監視，並且調整具戰力的在空軍機，在適當空域監控，但若是共機逾越海峽中線丶進入中線以東的攔截區時，防空飛彈的因應作為就會不同。

他表示，若共機逾越海峽中線丶進入中線以東的攔截區時，防空飛彈的處置就會由「追蹤監視」狀態，改為「準接戰狀態」，一旦共機不理會我空軍的驅離行動，甚至是接近到距台灣本島僅剩若干浬時，防空飛彈部隊就會依空軍作戰指揮部命令，升級為「接戰」狀態。

中國在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域，其中的13架次是在深夜對我西南丶東南空域進行襲擾。（國防部提供，本報合成）

殲16戰機是中共自行研製的重型多用途戰機，量產至今已達200架以上，作戰半徑達到1850公里，配備「霹靂」系列的中程與短程空對空飛彈丶「鷹擊」系列反艦飛彈與反艦巡弋飛彈，對台具有相當程度的威脅性。（圖：國防部提供）

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