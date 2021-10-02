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    一天38架次共機襲擾台灣 揭仲：共軍展示大兵力晝夜連續出擊能力

    中國在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域，其中的13架次是在深夜對我西南丶東南空域進行襲擾。（國防部提供，本報合成）

    中國在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域，其中的13架次是在深夜對我西南丶東南空域進行襲擾。（國防部提供，本報合成）

    2021/10/02 10:18

    〔記者羅添斌／台北報導〕共軍昨天白天和夜晚分別派遣由25架及13架軍機所組成的機群進入我防空識別區演訓，合計高達38架次，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天指出，共軍此舉除了是在其國慶日向我方與區域各國進行武力展示外，在戰力方面也顯示出值得注意的戰術意義。

    他認為，共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成之大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊的能力，尤其是殲-16戰鬥機部隊，昨天白天和夜晚分別出動18架及10架，還在夜間深入到台灣南方和東南方空域。

    揭仲說，這代表共軍的殲-16戰鬥機部隊無論在機群戰備情形、具備儀器飛行和夜航能力之高技術飛行員的數量，均已達到相當的水準。揭仲也認為，從共軍昨天一口氣出動多達28架殲-16戰鬥機，代表這些殲-16可能是來自不同的航空兵旅，顯示共軍是在演練當出現高強度衝突時，不同單位連番出擊的情形。

    揭仲指出，10月1日夜間飛行至台灣南方及東南方的共軍體系化作戰機群，顯示在新一代北斗衛星導航定位系統服役後，共軍空中部隊在第一島鏈外緣地區的導航與預警機空中指揮管制能力均已明顯提升。這代表共軍空中部隊已經有能力於夜間派出機群，在第一島鏈外緣執行對台灣、甚至其他國家海空軍部隊的打擊任務。

    國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，中國在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域，顯示共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成之大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊的能力。（資料照，揭仲提供）

    國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，中國在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域，顯示共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成之大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊的能力。（資料照，揭仲提供）

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