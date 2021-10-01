又是桃院！法官裁定書抱怨鄉民 司法院回應了...

司法院表示，裁判是法官行使司法權的結論，應該針對法律及事實進行說明，不宜有與案件事實、法律無關之論述。（記者吳政峰攝）

2021/10/01 20:31

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院法官曾雨明日前爆出勘驗證物時拿鐵棒砸自己的頭，在判決書內寫到「頭頂很痛」，引發熱議；未料又傳出同院法官徐漢堂在裁定書內，抱怨鄉民笑罵、嘲諷司法信任度低落，法官的薪水卻不會增加，法界瘋傳。司法院1日回應，裁判不宜有跟案件無關的論述。

曾雨明元月間在審理一起竊盜案時，認為被告所持的鐵棒應為凶器，依職權調取、往自己的頭上敲打後，感覺「頭頂很痛」，最後認定鐵棒確為凶器，改依加重竊盜罪判刑。

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由於鮮少法官會做這種事，日前本案爆出後，引發民眾熱議。沒想到，法界近日又瘋傳一份裁定書，桃院法官徐漢堂在一份定應執行刑的裁定書上，抱怨鄉民嘲諷司法。

徐漢堂寫到，「要每個案件都處理得又快又好，就必須犧牲法官及配合同仁的健康及生活，但如此犧牲就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已，法官之名聲、薪水、尊嚴並不會因此有絲毫之增加，所以本院認為，在上班及加班時間認真處理案件，就是法院負擔之極限。」

徐漢堂表示，被告因犯罪而被判數個拘役，法院裁定合併數個拘役日數為一個應執行刑期時，給予被告陳述意見的機會是重要的程序利益，但考量「桃園地院每月刑事案件之數量，總穩居全國第一...所以在力能負擔之前提下，妥速作成裁判之程序利益較高，給予受刑人陳述意見機會的程序利益，原則上應稍為退讓」。

徐漢堂強調，因被告各罪的宣告刑均屬拘役，定應執行刑之結果，對受刑人的影響較輕，故認定給予其陳述意見機會的程序，為顯無必要，逕為裁判。

對此，司法院回應，「裁判是法官行使司法權的結論，應該針對法律及事實進行說明，不宜有與案件事實、法律無關之論述」。但對於事後該如何處理？當事人權益應如何保障？司法院則未說明。

一名法官指出，「刑事訴訟法」修正案雖然擬賦予定應執行刑的當事人「陳述意見權（到庭或書面均可）」，但現制並未有此規定，換言之，就算徐漢堂未讓被告陳述意見，再加上又是輕罪，程序上並沒有任何瑕疵。徐漢堂特地交代不讓被告陳述意見的理由，還寫在裁定書上，內容又跟裁定關聯不大，令人費解。

之前台東地院也有一名法官郭玉林，把跟同院法官的私人糾紛，寫入判決書內，讓當事人收到後大感莫名其妙，挨轟「把判決書當臉書寫」。法官評鑑委員會將他移送監察院，監察院認定有違失，移請職務法庭審理，合議庭最後郭玉林罰俸5月。

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