竹市感謝疫苗捐贈國家升錯國旗？市府：遭惡作劇 已報警處理

新竹市政府9月25日起在新竹漁港升旗感謝捐贈台灣疫苗的6個國家，當時波蘭國旗（右7）是正確的，並非掛反變成印尼國旗。 （新竹市政府提供）

2021/10/01 19:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府上週在新竹漁港升旗，感謝捐贈台灣疫苗的日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等6個國家，卻遭有心人士惡作劇，將波蘭國旗顛倒升上去，變成「印尼國旗」。對此，市府嚴厲譴責，已報警處理，同時會請警方加強巡查；對於民代未經查證就發文，市府也表示遺憾。

新竹市議員黃文政今天在臉書發文，以「升錯國旗、太失禮」為題指出，市府9月25日在新竹漁港升起6盟友國國旗致謝，邀請市民好友打卡。但他近日收到民眾反映指觀賞捐贈疫苗的國家國旗時，發現「波蘭國旗掛反了」，他今天中午到現場拍照，也認為確實有疏失，請市府單位立即改善，以免感謝心意欲傳卻不達，不僅失禮，甚至貽笑國際。

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不過，市府產發處嚴正澄清，9月25日掛上去的國旗是正確的，市府感謝各國，更絕對尊重各國，國旗是國家象徵不容詆毀，市府將各國國旗升上的第一時間都是正確無誤，有畫面可佐證。

市府也說，對於市議員未嚴謹查證就發文，還指摘市府不尊重云云，市府深表遺憾。市府不僅在發現後第一時間立即處理，目前國旗的現況也是正確的。

市府第一時間已向警方備案，也請警方協助調閱監視器，協助調查「是誰」惡意更換，未來也會請警方加強巡查，避免類似惡作劇情況再發生。

市府強調，由於旗桿的設計並沒有鎖的問題，研判可能是有心人士惡作劇的惡意行為。但對民代未經查證就發文的情形也深表遺憾。

黃文政事後也發文說，「很感謝承辦科長了解狀況後，第一時間前往更正國旗方向。」

針對國旗錯置事件，電話中簡單向科長了解狀況，9月25日升的是波蘭國旗，近日接獲陳情，直至10月1日拍攝時卻出現國旗掛反現象，科長初步表示應是有人更動，會再進一步調查，畢竟國旗位置高，更動有危險性，為維護安全還是有釐清的必要。

新竹市議員黃文政發文指稱波蘭國旗被掛反，市府澄清是遭人惡意惡作劇，市府第一時間升的國旗是正確版。（取自黃文政臉書）

新竹市政府第一時間所升的波蘭國旗（箭頭處）是正確版。（記者洪美秀攝）

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