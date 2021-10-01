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    撞臉《魷魚遊戲》詭異娃娃！游淑慧神模仿轉眼睛 曝要做這件事

    台北市議員游淑慧模仿韓劇《魷魚遊戲》詭異木頭人娃娃轉眼睛。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員游淑慧模仿韓劇《魷魚遊戲》詭異木頭人娃娃轉眼睛。（記者鄭名翔攝）

    2021/10/01 18:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕韓劇《魷魚遊戲》正夯，網友發現，驚悚的「123木頭人」娃娃撞臉台北市議員游淑慧。游淑慧今天PO出對比照自嘲，受訪時哭笑不得地，初始「不知道哪裡像」，但同黨議員鍾沛君、徐巧芯及許多好友都說像，自己照鏡子看久了也覺得有點像，甚至開始模仿娃娃轉眼睛。她更笑稱，已經下訂同款服飾，將在萬聖節裝扮，要讓違規的人「被我看到就慘了！」

    游淑慧今天在臉書PO文說，有網友稱《魷魚遊戲》內詭異的木頭人娃娃與自己相像，鐘沛君也附和直喊像，甚至徐巧芯已找到與劇中同款的服飾網購連結。

    游淑慧受訪時說，娃娃很恐怖，追劇時越看越可怕，一開始自覺不像，但將照片PO網後，許多好友也紛紛都稱像，自己似乎也受心理暗示，對著鏡子照久了，似乎也感覺有些相似，甚至還開始模仿劇中娃娃轉眼睛。

    游淑慧笑稱，自己已默默下單購買這套服裝，打算萬聖節來裝扮。至於因劇中角色身著綠色衣服，徐巧芯戲稱要游淑慧改喊「123塔綠班」，她說，並不針對顏色，而是針對不守規矩的人，她笑說，違規的人「被我看到就慘了」，將用眼神殺死他。

    網友說，《魷魚遊戲》木頭人娃娃神似游淑慧，游淑慧今天也PO出比對照自嘲。（台北市議員游淑慧提供）

    網友說，《魷魚遊戲》木頭人娃娃神似游淑慧，游淑慧今天也PO出比對照自嘲。（台北市議員游淑慧提供）

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