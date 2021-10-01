侯友宜36分鐘談2年多施政成果 都更三箭提前達標

新北市長侯友宜施政報告，36分鐘不間斷，闡述多項政策提前達標。（記者何玉華攝）

2021/10/01 15:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今（1）天到新北市議會進行施政報告，以「安居樂業為主軸」，36分鐘暢述過去兩年多來的施政成果，闡述多項政策提前達標；尤其是他最重要的政見「都更三箭」提前達標，包括危老重建、防災都更等，申請量有999件，核准案件已602件，讓原定2022年核准550案的目標提前達成。

新北市議會第3屆第6次定期會今天起召開，侯友宜報告施政成果，首先提到優化育兒環境、完善高齡照護，打造智慧安全城，將好孕專車車資補貼，從20趟次增加為28趟次，每趟最高200元，最高補助5600元，並有全國最多的公共托育中心及公共化幼兒園。

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同時擴充醫療量能，尤其是板橋醫療園區打造教學醫院，都市計畫變更已在2021年7月12日發布實施，預計2023年辦理招商，未來將成急性病床達499床的大型區域醫院；還有瑞芳醫療長照大樓，正研議修正招商文件後辦理公告招商事宜。

侯友宜說，在地的公共托老中心已開幕55家，預計今年達到60家；銀新未來城都市計畫變更案提送內政部審議中，公告招商中。而有關學童的「幸福保衛站」，受疫情影響很大，但為了照顧弱勢不要有疏漏，新北市2500家超商、200家八方雲集，都將原本每餐80元的補助，提高到160元，並擴大認定。

還有科技行動智能救護車全面上線、功能升級，全國首創智能雲端動態救護系統號誌連動，減少塞車帶來的傷害。

侯友宜還提到他最重要的政見「都更三箭」，要翻轉新北市的環境已經進度超前，原預計2022年核准550案，目前已提前達成，申請量有999件，核准案件已602件，總申請量成長174%、總核准量成長296%。

新北市長侯友宜到新北市議會進行施政報告，與所有官員都戴著全運會的口罩，宣傳10月將在新北市舉行的全運會。（記者何玉華攝）

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