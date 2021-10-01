斗六鐵路立體化一拖再拖 劉建國開槓張麗善：比慢的嗎？

斗六鐵路立體化進度緩慢引起爭議。圖為鎮北路平交道交通經常堵塞。（記者鄭旭凱攝）

2021/10/01 12:55

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕斗六鐵路立體化攸關斗六市未發展，但進度緩慢，連日來立委劉建國砲火連發，強烈質疑雲林縣政府「能力不足」，雲林縣政府也強力回應指出立委的批評「偏頗且不厚道」；劉建國昨天又於臉書開槓指出：「是在比慢的嗎？」

劉建國近日砲火連發，先是批抨斗六市區鐵路立體化進度卡關是因為雲林縣政府「不作為」、「能力不足」，雲林縣政府立即回應指出，說案正處於與「交通部鐵路局」的作業階段，雙方已針對相關評估進行多次協商，進展順利，下一階段才會進入與「交通部鐵道局」的「實質規劃審理」。

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雲林縣府指出，斗六市區鐵路立體化計畫總經費高達118.26億元，其中縣府需自籌24.44億元，對於財政困窘的雲林負擔相當沉重，但縣府已分年編列預算，順利跨出第一步，期望交通部可以儘速核定並給予支持。

雲林縣府新聞處長羅楚東表示，重大交通建設需要中央與地方一起合作，縣府遇到的困難，更希望劉建國立委能放下藍綠黨派成見給予協助，才是地方鄉親之福。

劉建國昨天再於臉書中回應指出，106年就曾邀請前交通部長賀陳旦前率部視察並承諾補助支持斗六鐵路高架化，並於補助雲林縣政府辦理可行性評估經費，這第1張門票早就爭取給雲縣府，縣府於108年12月才將報告送至交通部審查，隔年他又邀前交通部長林佳龍前來，同意將補助綜合規劃費用。

劉建國表示，斗六市區鐵路高架化案進度卡關，雲林縣府指稱「進度從未怠慢」，相較其他某縣市歷經4年評估案至今還未獲核定，雲林縣政府「是在比慢的嗎！」

劉建國表示，斗六市區鐵路高架化有三階段程序，從第一階段「可行性研究作業」、第二階段「綜合規劃作業」以及第三階段「工程動工」，目前第一階段就卡關，令人憂心整體進度。

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