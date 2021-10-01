國台辦辱罵台灣官員 綠委：朱立倫裝沒看到只會讓國民黨被唾棄

民進黨立委鄭運鵬表示，台灣選手和官員被中國打壓，現在的朱立倫只會當作看不到，國民黨如果繼續走這條路線，會被國人唾棄。（資料照）

2021/10/01 11:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國國台辦近日發千文字辱罵我台灣官員，日前還有世界自由潛水協會遭中國施壓撤旗，已有10個國家應援台灣。民進黨涉外幕僚指出，看到國民黨冷看官員遭中國辱罵讓人心寒，國民黨主席當選人朱立倫應向要求中共當局向台灣道歉。民進黨立委鄭運鵬表示，台灣選手和台灣官員被中國打壓，現在的朱立倫只會當作看不到，不會站在國家主體和尊嚴立場去爭取，國民黨如果繼續走這條路線，只會繼續萎縮、被國人唾棄。

民進黨涉外幕僚表示，2016年前總統馬英九出訪馬來西亞演講，遭到矮化，民進黨政府不但在第一時間就出來聲援，還動用駐外系統去交涉，捍衛國家前元首的尊嚴，事實上，大家國內不同意見是一回事，可是一旦對外大家意見都應一致，絕不該讓人無理欺壓。

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幕僚指出，反觀這次國台辦辱罵我們台灣的官員，卻看到國民黨主席當選人朱立倫辦公室竟然在媒體詢問下，連回應都不敢，實在讓人感到失望，也難怪國內會有質疑朱立倫是為了得到中共認可，國共兩黨沆瀣一氣的聲音出現。

綠營涉外幕僚指出，中國政府對台灣的欺壓在國際社會上層出不窮，除了中國國台辦發千字文辱罵我台灣官員，日前還有世界自由潛水協會遭中國施壓撤旗，已有10個國家應援台灣，若按照朱立倫說，對回覆中共賀電內容是與中共共同決定，以此來看，其應該除了回覆賀電可以與對岸對話外，更應該向中共當局反應台灣社會主流民意，要求就怒罵我官員與自由潛水協會施壓撤旗，向台灣道歉，假設朱立倫依舊對中共的打壓不吭一聲，最終還是會被台灣人民給唾棄。

民進黨立委鄭運鵬表示，朱立倫當過行政院副院長，有行政首長經驗，中國在國民黨執政時期也有打壓過台灣，不讓台灣加入國際組織等等，只要執政就會面對中國打壓，如果現在還期待朱立倫是正常倫，就是緣木求魚，從朱立倫回習近平的賀電連寫民國的膽識都沒有，台灣選手和台灣官員被中國打壓，朱立倫更只會當作看不到，不會站在國家主體和尊嚴立場去爭取，國民黨如果繼續走這條路線，只會繼續萎縮、被國人唾棄。

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