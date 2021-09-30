陸戰隊66旅護衛大台北安全 李棟樑率團慰勉表達敬意

陸戰隊66旅所屬部隊進駐北投復興崗，成為目前唯一進駐台北市的野戰部隊。其中，66旅步二營步四連還榮獲今年度的國軍模範團體殊榮。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

2021/09/30 14:48

〔記者羅添斌／台北報導〕為捍衛大台北地區安全，軍方已調派陸戰隊66旅所屬部隊進駐台北市北投復興崗，成為首支進駐台北的野戰部隊，並與憲兵202指揮部丶陸軍航特部及陸軍關渡指揮部，形成內外多重部署的安全防衛網。

軍方人土今天指出，台北市為執政中心所在地，在中國積極演練對台斬首戰之際，台北衛戍安全格外重要，軍方因此在北市博愛特區內部署了憲兵202指揮部丶並加派陸戰隊66旅的所屬部隊進駐位在北投的復興崗（國防大學政戰學院院區），也在大台北週邊地區分別部署陸軍關渡指揮部丶陸軍航特部所屬的特戰部隊。

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陸戰隊66旅所屬部隊也是目前唯一進駐台北市的野戰部隊，其中，66旅步2營步4連更榮獲今年度國防部模範團體殊榮。

軍友社理事長李棟樑今天在海軍司令劉志斌上將丶陸戰隊指揮官王瑞麟中將的陪同下，慰訪陸戰隊66旅，代表全國各界表達對陸戰隊捍衛國家安全的感謝及肯定。

李棟樑指出，高雄氣爆事件時，最早趕赴現場協助救援的就是陸戰隊，陸戰隊在歷次救災丶防疫任務中都擔任吃重角色，戰備演訓更是家常便飯，他也提醒官兵在執行各項任務時，一定要注意自身安全，因為官兵要先能保障自身安全，才有能力保護家園丶捍衛國家安全。

軍友社理事長李棟樑致贈陸戰隊官兵小禮物，慰勉官兵辛勞。（記者羅添斌攝）

李棟樑致贈慰勞金給陸戰隊66旅，代表全國各界表達對陸戰隊的感謝與肯定。（記者羅添斌攝）

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