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    謠言終結站》網傳法國承認台灣獨立 查核中心：捏造錯誤訊息

    網傳影片宣稱法國要將澳洲棄購潛艦高價售台，查核中心指出此為錯誤訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網站）

    網傳影片宣稱法國要將澳洲棄購潛艦高價售台，查核中心指出此為錯誤訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網站）

    2021/09/30 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕近日影音平台YouTube出現一則標題為「法國宣布：承認台灣獨立」影片，片中宣稱法國要將澳洲棄購的潛艦高價轉售給台灣，影片在社群和通訊平台流傳。查核中心指出，經查發現影片資訊均為捏造之錯誤訊息。

    台灣事實查核中心9月30日發布查核報告，網傳影片來自YouTube頻道「了不起我的中國」，頻道24日上傳影片標題為「法國宣布：承認台灣獨立！不料華春瑩火速宣布驚人決定！」查核中心檢視影片，內容並未提及標題宣稱之事，此外，法國、中國外交部網站也均無相關訊息，各大通訊社也沒有相關報導。

    針對影片內容稱法國欲高價轉售潛艦給台灣，軍事媒體資深編輯宋玉寧表示，法國欲售澳洲的潛艦是應澳洲軍事需求設計，加上12艘潛艦尚未建造，傳言可能性很低。軍事雜誌總編輯鄭繼文則表示，網傳影片論點完全沒有邏輯和理性可言。

    中華戰略前瞻協會研究員揭仲​​分析，潛艦從出售到完成需多年時間，就當前國際情勢，若法國出售潛艦給台灣恐觸怒中國，甚至影響法中經貿、外交關係，他不認為法國會有這種想法。

    查核中心最後做出結論指出，網傳影片的內容為捏造不實的錯誤訊息：該影片並非新聞影片，其來源也非可信媒體；經檢閱法、中外交部網站以及各大新聞通訊社，並無相關訊息或報導；據台灣國際情勢專家判斷，網傳影片說法可能性很低。

    網傳影片稱法國宣布承認台灣獨立。（圖擷取自YouTube網站）

    網傳影片稱法國宣布承認台灣獨立。（圖擷取自YouTube網站）

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