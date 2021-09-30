岸田文雄出線 郭國文：對台加入CPTPP、WHA態度正面

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文。（郭國文辦公室提供）

2021/09/30 12:28

〔記者謝君臨／台北報導〕日本自由民主黨總裁選舉昨日出爐，由岸田文雄出線。對此，立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文表示，岸田文雄未來的政策趨勢非常關鍵，在整個總裁選舉當中，不論是對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或是世界衛生大會（WHA）的態度都是正面的。

郭國文表示，岸田文雄在第一輪投票中獲得256票，以1票之差勝過255票的河野太郎；第二輪投票中，再以257票勝過河野太郎所獲得的170票。

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郭國文說，許多人對岸田文雄的出線感到意外，而事實上他卻認為按照自民黨的選舉規則，重演2012年的選舉結果是可預期之中。他提到，安倍晉三與石破茂在2012年參選時，也是以第二輪來決勝負，只是這次更驚險，在第一輪的投票中，岸田僅以1票之差贏過河野，這一票奠基了岸田在黨內的領導基礎。

郭國文指出，在第二輪的投票中，岸田大勝河野87票之多，顯見岸田在自民黨黨內的支持基礎相當高。他分析岸田與安倍的合作狀況，雙方在政治關係上一向非常良好，並提到黨內幹事長一職於今日應該會有明確結果。此外，黨內人事確定後，接著就要全力投注在眾議院的改選，明年7月將會再度面臨參議院一半人數的改選。

郭國文認為，經過兩次改選後，以自民黨目前聲勢來看，參、眾議院獲勝機會都很大，因此自民黨在短期內都會是日本的執政黨，也意味著岸田文雄將會是日本長期的總理。

郭國文進一步說明，岸田文雄未來的政策趨勢非常關鍵，在整個總裁選舉當中，不論是對台灣加入CPTPP或是WHA的態度都是正面的，而正好此兩項政策皆為安倍晉三的主張。就「台日關係」部分，實質交往上將可能交由安倍來進行，郭國文認為，安倍晉三跟麻生太郎將持續主導日本政局，與岸田文雄充分配合。

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