陳柏惟質疑國民黨要買中國疫苗 藍委：跟事實不符
〔記者陳昀／台北報導〕基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，國民黨立委林為洲、林奕華、李貴敏今共同召開「說一套做一套 刪Ｑ還人民公道」記者會，林為洲質疑陳柏惟在廟口宣講時聲稱，立法院國民黨團提案採購疫苗沒有明確表示是何種國際認證，試圖誤導民眾國民黨要買中國疫苗，不符事實，根本是騙神明！黑白騙！
林為洲表示，原本陳柏惟罷免案跟公投案一起舉辦，但一樣因為疫情被延後，投票日卻分別為10月23日及12月18日，分開就可能降低投票率，中選會卻講不出道理，中間不無操作嫌疑；他說，罷免是台中第二選區的公民權，應該尊重，但陳柏惟近期在各地宣講、為自己在立院的投票行為辯護時，跟事實不符，因此將對此澄清反駁。
請繼續往下閱讀...
林為洲在現場播放陳柏惟宣講影片，內容是陳說，自己之所以反對國民黨團提案採購國際認證疫苗，是因為國民黨沒有說是哪一種國際認證，難道中國有算嗎？林痛斥，陳試圖誤導民眾國民黨要買中國疫苗，但國民黨團提案明白寫道是要買WHO認證疫苗，且由政府採購，難道中央流行疫情中心指揮官陳時中會去買中國疫苗？陳柏惟在媽祖廟前這樣講，根本是騙神明！黑白騙！陳柏惟不要再騙神明！
李貴敏表示，民進黨執政荒腔走板，其中一個原因在於在野黨有無盡責監督？當立院極力反對萊豬進口時，陳柏惟把萊豬跟美豬畫上等號，表決時還對外說美豬味美汁多他要吃，誤導民眾萊豬進校園是可以的、不會侵害健康；大家想知道3+11破口、紓困預算花在哪，他竟然說擔心疫苗錢會到對岸，支持民進黨黑箱作業。
針對萊豬，林奕華表示，包含美國在內越來越少使用萊克多巴胺，全美使用率也僅剩2成，國民黨、時代力量、民眾黨等在野黨在投票意向多少跟民進黨不同，只有基進黨立委陳柏惟跟民進黨投票相同，有如「「民進黨不分區立委」，就連獲得所有在野黨支持的「萊豬不進校園」，也只有基進黨陳柏惟不支持，請陳千萬不要為了逃避罷免案，在地方帶風向扭曲發言。