陳柏惟質疑國民黨要買中國疫苗 藍委：跟事實不符

國民黨立委林為洲、林奕華、李貴敏開「說一套做一套 刪Ｑ還人民公道」記者會，批評陳柏惟在廟口宣講時質疑立法院國民黨團想採購中國疫苗不符事實，根本騙神明。（記者陳昀攝）

2021/09/30 10:22

〔記者陳昀／台北報導〕基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，國民黨立委林為洲、林奕華、李貴敏今共同召開「說一套做一套 刪Ｑ還人民公道」記者會，林為洲質疑陳柏惟在廟口宣講時聲稱，立法院國民黨團提案採購疫苗沒有明確表示是何種國際認證，試圖誤導民眾國民黨要買中國疫苗，不符事實，根本是騙神明！黑白騙！

林為洲表示，原本陳柏惟罷免案跟公投案一起舉辦，但一樣因為疫情被延後，投票日卻分別為10月23日及12月18日，分開就可能降低投票率，中選會卻講不出道理，中間不無操作嫌疑；他說，罷免是台中第二選區的公民權，應該尊重，但陳柏惟近期在各地宣講、為自己在立院的投票行為辯護時，跟事實不符，因此將對此澄清反駁。

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林為洲在現場播放陳柏惟宣講影片，內容是陳說，自己之所以反對國民黨團提案採購國際認證疫苗，是因為國民黨沒有說是哪一種國際認證，難道中國有算嗎？林痛斥，陳試圖誤導民眾國民黨要買中國疫苗，但國民黨團提案明白寫道是要買WHO認證疫苗，且由政府採購，難道中央流行疫情中心指揮官陳時中會去買中國疫苗？陳柏惟在媽祖廟前這樣講，根本是騙神明！黑白騙！陳柏惟不要再騙神明！

李貴敏表示，民進黨執政荒腔走板，其中一個原因在於在野黨有無盡責監督？當立院極力反對萊豬進口時，陳柏惟把萊豬跟美豬畫上等號，表決時還對外說美豬味美汁多他要吃，誤導民眾萊豬進校園是可以的、不會侵害健康；大家想知道3+11破口、紓困預算花在哪，他竟然說擔心疫苗錢會到對岸，支持民進黨黑箱作業。

針對萊豬，林奕華表示，包含美國在內越來越少使用萊克多巴胺，全美使用率也僅剩2成，國民黨、時代力量、民眾黨等在野黨在投票意向多少跟民進黨不同，只有基進黨立委陳柏惟跟民進黨投票相同，有如「「民進黨不分區立委」，就連獲得所有在野黨支持的「萊豬不進校園」，也只有基進黨陳柏惟不支持，請陳千萬不要為了逃避罷免案，在地方帶風向扭曲發言。

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