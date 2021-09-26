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    首頁　>　政治

    反擊江啟臣 陳柏惟：不知選輸的立委為何都想罷免我

    參選國民黨主席敗選的江啟臣，今天馬上高調參與罷免陳柏惟活動，陳反酸，不知道為何選輸的立委都要跑到我的選區罷免我？（記者陳建志翻攝）

    參選國民黨主席敗選的江啟臣，今天馬上高調參與罷免陳柏惟活動，陳反酸，不知道為何選輸的立委都要跑到我的選區罷免我？（記者陳建志翻攝）

    2021/09/26 12:30

    ［記者陳建志／台中報導］國民黨主席江啟臣競選連任敗選，且只拿到第3名，今天早上馬上高調到沙鹿參加罷免台中二選區台灣基進立委陳柏惟的活動，陳柏惟今早在烏日菜市場宣導防疫時受訪時表示，因為沒有做過立委兼任黨主席，不知道他是否需要回選區服務？並反酸，不知道為何選輸的立委都要跑到我的選區罷免我？認為選民自有公評。

    江啟臣昨天競選國民黨主席連任失敗，選票並輸給朱立倫、張亞中 ，只拿到第3名，不過今天早上馬上到沙鹿參加罷免陳柏惟的活動。

    一早在烏日三民街菜市場向民眾宣導防疫的陳伯惟受訪時表示，因為自己沒有做過立委兼任黨主席，不知道他是否需要回選區服務？還酸，不知道為何選輸的立委都要跑到我的選區罷免我？總之，自己會把該做的事做好，在國會會很認真，地方也會認真跑，也希望各黨立法委員各司其職，在自己的工作崗位上做好自己的本分，這樣才能對得起自己的選票。

    陳柏惟並反問江啟臣，參加罷免是當初投票給他選民的意志嗎？選票有希望來做罷免的活動嗎？答案應該是否定的。對於江啟臣高調參加罷免，陳柏惟則說，選民自有公評。

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