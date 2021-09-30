殉職飛官羅尚樺遺孀順利產女 「3人同框」惹哭網友

殉職飛官羅尚樺妻，29日順利產女，並發文說道「寶貝小玉米歡迎妳的到來」。（圖擷取自羅妻臉書）

2021/09/30 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕空軍台東志航基地2架F-5E戰鬥機3月22日下午實施例行性訓練，不慎擦撞墜海，26歲的飛官羅尚樺不幸殉職。羅尚樺的妻子29日順利產女，並發文說道「寶貝小玉米歡迎妳的到來」。

志航基地2架F-5E戰機3月22日在屏東外海相撞失事，經檢察官會同法醫相驗，研判羅尚樺因駕戰機彈射，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克而死亡。

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羅尚樺與妻子感情濃密，羅妻曾在IG發文說，「老公別害怕、老婆會一直陪著你...你是最棒的...我知道你會在我身邊.......這份愛 延續著 不會停止，我愛你❤繼續愛你 很久很久的愛」。

羅妻29日在IG發文，「寶貝小玉米歡迎妳的到來」，透露女兒出生的消息。她表示，女兒是在29日中午12時31分出生，自然產3360克、身高50公分。象徵羅尚樺的泰迪熊也全程陪在羅妻身邊，其中一張照片有羅妻、小玉米和代表羅尚樺的泰迪熊一同入鏡，形成另類的「三人同框」。

許多網友得知後紛紛留言祝賀，「恭喜，雖然老公不在身邊了！但妳很棒的加油好好休息」、「玉米媽媽辛苦你了不要忘記小玉米爸爸是一位很棒的人物也會在天空上照亮你們」、「小玉米歡迎來到美好世界」、「恭喜妳，最勇敢的媽咪」。

羅妻、小玉米和代表羅尚樺的泰迪熊一同入鏡，形成另類的「三人同框」。（圖擷取自羅妻臉書）

羅妻經常帶著象徵羅尚樺的泰迪熊，到餐廳還特地留一個位子。（圖擷取自羅妻IG）

羅尚樺的妻子29日順利產女。（圖擷取自羅妻IG）

羅尚樺與妻子感情濃密。（圖擷取自羅妻IG）

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