公園處長被爆4親友「寄生上流」 柯文哲要查：不會護短

台北市長柯文哲說，會交辦調查，有人檢舉我們就查，該怎麼辦就怎麼辦，不會護短。（台北市政府提供）

2021/09/29 17:48

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特權？ 北市公園處長 被爆與4親友同單位上班

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員徐立信近期接獲台北市公園處內部員工檢舉，公園處長黃淑如的2個弟弟、侄子、侄子女友均在公園處上班，質疑公園處「全家就是你家」。台北市長柯文哲今天說，會交辦調查，有人檢舉我們就查，該怎麼辦就怎麼辦，「我們不會護短。」

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媒體在台北市防疫記者會上提問，公園處長黃淑如任用親戚任職，包括2名弟弟、侄子和侄子女友在內，爆料者更指出黃淑如親戚都擔任最輕鬆的工作，質疑內舉不避親。柯文哲說，公務體系有一定的標準，用人有一定的標準程序，有人檢舉我們就查，該怎麼辦就怎麼辦。

柯文哲說，他會交辦下去，按照任用條例、職務分配調查，「我們不會護短，有人檢舉我們就辦。」

公園處今天說明，公園處長黃淑如於今年4月12日就職，外界指家人分別自行於2002年、2017年、2019年，依台北市就服處辦理公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員定期甄審所進用，都於黃淑如上任前發生，招考一切程序均經就服處辦理，非由公園處自行招考，非經黃淑如任用，於情於法皆可公評。

黃淑如說，未運用權力使該等人員至公園處服務，同時尊重家人工作意願，亦請外界尊重此基本人權，勿傷及個人名譽，打擊所有戮力奉公的公務人員清白。

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