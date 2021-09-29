與4親友同單位上班挨轟 北市公園處長：依規定錄取

議員徐立信質詢公園處長黃淑如。（記者郭安家翻攝）

2021/09/29 14:12

特權？ 北市公園處長 被爆與4親友同單位上班

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員徐立信近期接獲台北市公園處內部員工檢舉，公園處長黃淑如的2位弟弟、侄子、侄子女友均在公園處上班，引發爭議。對此，公園處今天發出新聞稿回應，黃的家人均在其就任處長前，就按規定參加甄試、錄取，黃也說她沒運用權力讓該等人員至公園處服務。

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公園處表示，人員進用須就服處公開甄試，公園處長家人均守規定，要特別澄清台北市政府相關人事進用，均須按規定由就服處公開甄試，黃的家人均在其就任處長之前，即按規定參加甄試獲錄取，非黃處長使用職權任用，且其家人均非擔任重要職務，如技工、駕駛，只要合乎法規，人人均有工作權益，不受任何因素干涉，一切依法並符規定，希望外界給予尊重，打擾其與家人之正常生活。

公園處說明，公園處長黃淑如於今年4月12日就職，外界指家人分別自行於2002年、2017年、2019年，依北市就服處辦理公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員定期甄審所進用，皆於黃處長上任前發生，招考一切程序均經就服處辦理，非由公園處自行招考，非經黃處長任用，於情於法皆可公評。

公園處說，另針對考績及任用事宜，依據公務人員陞遷法8條第1項規定組織甄審委員會，應置委員5人至23人，委員除人事主管人員為當然委員及第5項所規定之票選委員外，餘由機關首長就本機關人員中指定之，並指定一人為主席。

公園處說，黃淑如於今年1月27日至4月11日副處長任內，代理處長期間，均無兼任人評會主席之情事。機關首長家人亦有其工作選擇權，無論親疏，首長皆無權干涉。

黃淑如表示，未運用權力使該等人員至公園處服務，同時尊重家人工作意願，亦請外界尊重此基本人權，勿傷及個人名譽，打擊所有戮力奉公的公務人員清白。

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