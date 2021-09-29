特權？ 北市公園處長 被爆與4親友同單位上班

議員徐立信質詢公園處長黃淑如。（記者郭安家翻攝）

2021/09/29 13:54

與4親友同單位上班挨轟 北市公園處長：依規定錄取

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員徐立信近期接獲工務局公園處內部員工檢舉，質疑公園處「全家就是你家」，指處長黃淑如的2位弟弟、侄子、侄子女友均在公園處上班，侄子的侯姓女友更被檢舉，不喜歡原本工作就平調到辦公室吹冷氣蓋章。

請繼續往下閱讀...

徐立信接獲民眾爆料，工務局公園路燈工程管理處長黃淑如的2個弟弟，以及侄子和侄子的女朋友都在市府工作，而且都是做輕鬆的工作，令基層不滿「自己曬的跟黑人一樣，但卻有人是吹冷氣蓋印章」，質疑是特權。

徐立信指出，黃的2位弟弟，分別擔任技工、駕駛，月薪3.4萬元，侄兒也在2019年3月到職，而侄子的侯姓女友也進祕書處工作，難道「全家就是你家」？這些人都在台北市政府，這樣觀感好嗎？

黃淑如回應，這是每一個人工作權的問題，公園處職工的招考是給就業服務處招考，他們就去報名招考，經過程序去錄取，「我沒有什麼reject（拒絕）的權力。」

但檢舉人透過影片指控，公園處的工作本來不輕鬆，都是一些粗重的，每天在外面曬得跟黑人一樣；累就算了，更讓人看不過去的是，裡面很多都是處長違法任用的親戚，他們都做那些很輕鬆的職務，更扯的是，是黃淑如侄子的女朋友也來，每天都是在辦公室吹冷氣蓋印章就好。

根據徐立信調查，黃淑如親戚原來是正工程司並升園藝科長的郭蘭香，2021年3月到職，2人關係是表姊妹。另有公園處南港管理所黃姓技工，2004年6月到職，是黃淑如的弟弟。而圓山管理所黃姓駕駛，2017年7月到職，他也是黃淑如的另一位弟弟。至於公園處品管職安科黃姓技工，2019年3月到職，他又是黃淑如侄子，另外祕書室的侯姓女子，又是黃淑如侄子的女友，檢舉人投訴，她原本是工程配合科約僱人員，到職後不喜歡業務內容，竟平調至秘書室。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法