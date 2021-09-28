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    台北路不平釀事故國賠破千萬 議員轟：柯P路平政策破功

    北市議員耿葳今表示，市長柯文哲上任後斥資3千萬成立道路挖掘管理中心，但6年多來不僅道路挖掘次數無明顯下降、道路坑洞也未減少，因路坑及破損導致國賠金額更破千萬餘元，怒批台北路平政策「完全破功」。（北市議員耿葳提供）

    北市議員耿葳今表示，市長柯文哲上任後斥資3千萬成立道路挖掘管理中心，但6年多來不僅道路挖掘次數無明顯下降、道路坑洞也未減少，因路坑及破損導致國賠金額更破千萬餘元，怒批台北路平政策「完全破功」。（北市議員耿葳提供）

    2021/09/28 19:15

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府工務局日前於北市議會備詢，相關局處首長一致認為北市路平工程優於高雄市；但北市議員耿葳今表示，市長柯文哲上任後斥資3000萬成立道路挖掘管理中心，但6年多來不僅道路挖掘次數無明顯下降、道路坑洞也未減少，因路坑及破損導致國賠金額更破千萬餘元，怒批台北路平政策「完全破功」。

    北市工務局長林志峯表示，道管中心成立前的年度道路挖掘件數達1萬652件，成立後透過智慧化管理、整合，使件數大幅減少38%；工務局說明，因配合建設及民生需求，仍須挖掘道路，但已避免同路段重複開挖情形，且道路修補回填均須依標準進行並經驗收，若因事故遭求國賠，也會依法向責任單位求償。

    工務局、都發局相關局處首長日前答詢議員洪健益提問，一致舉牌認為北市路平優於高雄市，工務局長林志峯也自詡北市路平為全國最佳，昨面對耿葳質詢要求為道管中心「打分數」，林志峯也予以80分的高分。

    耿葳指出，柯文哲力推道管中心，以「統一挖掘、統一填補」為目標，希望減少挖路、提升道路品質，但據統計，自2018年起北市每年道路坑洞通報件數都高達2、3000件，開挖總件數也維持在6000餘件，路平問題未明顯改善。

    耿葳認為，北市近3年的道路維護管理預算平均每年花費14.6億餘元，然而因路面坑洞、不平凹損導致、路面汙泥石塊等釀交通事故而衍生國賠金額已破千萬，質疑市府砸大錢仍維管不彰，要求提出檢討報告。

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