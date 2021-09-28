民進黨創黨35週年 蔡英文：時刻提醒自己這塊招牌是有重量的

民進黨主席蔡英文（左）28日出席「民進黨創黨35周年餐會」，由立法院長游錫堃（中）、黨秘書長林錫耀（右）陪同步入會場。（記者廖振輝攝）

2021/09/28 13:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是民進黨創黨35週年，民進黨主席、總統蔡英文今出席「民進黨創黨35周年餐會」向創黨前輩致敬。蔡英文致詞表示，她作為現任的民進黨主席，也時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的，她也希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。

立法院長游錫堃以1986年黨外後援會召集人身分邀請當年的創黨同志重返圓山敘舊，蔡英文也親自到場向民主前輩致意。

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蔡英文致詞表示，35年前的今天，9月28日，就是在我們現在所在的圓山飯店，民主進步黨正式成立。35年確實是蠻長的一段時間，一個人可以從小孩長大成人，35歲是邁入成熟，承擔起責任的年紀。

蔡英文說，現場所有的前輩，在我們成立民進黨的年代，大概也是30幾歲，大家將生命中最精華的時間，奉獻給民進黨，讓民進黨可以成立、成長，而且不怕當時威權統治的威脅，是台灣民主成長過程中最具關鍵的事件。

蔡英文說，她要感謝大家勇敢承擔，雖然當時知道可能會犧牲，甚至還排定三梯次準備被關押的名單。也因為大家的努力，成立了民進黨，推動了台灣民主化裡面最關鍵的進程。

蔡英文表示，民主進步黨，這三十五年來，伴隨台灣走過解嚴、總統全面直選。從在野到執政，歷經政黨輪替，以及完全執政的歷練，民進黨今天已經從在體制外抗爭的在野黨，成長為今天的執政黨，位國家擘劃未來。每一代民進黨人，透過行動和實踐，為台灣民主打下穩固基礎，也把創黨精神，一棒又一棒，世代傳承了下來。

蔡英文說煩，她作為現任的民進黨主席，也時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的，她也希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。

蔡英文說，在這個階段，我們承擔執政責任，還有在這個變局當中，我們也要面臨很多挑戰，但是，我們仍然要堅守主權，鞏固民主，讓下一個世代的台灣人，繼續享有民主和自由，並且能夠自主決定國家的未來。

蔡英文表示，面對境外的威脅，我們看到國內也出現一些更極端，試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人，責無旁貸，肩負使命，更要繼續深化台灣的民主，促進溝通和合解，團結一致，壯大台灣，才能守護我們現在所有的一切，能夠繼續下去。

此外，蔡英文今也特別錄製一段話給黨員的，感謝黨員一路相伴。

蔡英文致詞，她作為現任的民進黨主席，也時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的。（民進黨提供）

民進黨創黨35週年，立法院長游錫堃召集創黨黨員於圓山飯店舉辦感恩餐會。（民進黨提供）

民進黨創黨35週年，立法院長游錫堃召集創黨黨員於圓山飯店舉辦感恩餐會。（民進黨提供）

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