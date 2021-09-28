申請加入CPTPP 蔡英文：為台灣在世界打開商機

總統蔡英文（前）28日出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮，揮手向現場媒體致意。（記者廖振輝攝）

2021/09/28 13:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今上午出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮表示，為了讓台灣走向世界，政府在上週已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP，這展現出台灣的決心，我們也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。

總統致詞時表示，今天很高興前來參加世界台商總會年會，她感謝從世界各地趕回來開會，以及克服時差、在線上一起參與的台商朋友，大家辛苦了；也特別感謝僑委會委員長童振源，他為了僑務工作到處奔波，不久前才回到台灣，雖然今天配合防疫隔離無法來到現場，但他對僑務工作的努力，相信是有目共睹。

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總統提到，在全球奔走的台商，都是幫助台灣走向世界的好夥伴，特別是面對嚴峻的國際疫情，台商朋友們透過捐款、捐物資等方式，幫助各國對抗疫情；這些關懷行動，都讓台灣受到各國的肯定和重視。

總統指出，大家在外打拚，讓世界看見台灣，政府也會全力支持。在疫情衝擊下，台商朋友也面臨許多經營挑戰；因此，她也特別請童委員長輔導海外信用保證基金，在今年4月推出了紓困方案4.0。到上個月底，海外信保基金已經承作了200多件紓困案件，幫助台商朋友取得融資超過9500萬美元。我們台商穩住了，台灣產業布局全球也會更穩。

總統表示，為了讓台灣走向世界，政府在上週已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP。這展現出台灣的決心，我們也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。

總統說，此外，政府協助台商布局全球的同時，她也歡迎大家回台投資。為了讓台商更便利，政府從前年開始就推動「投資台灣三大方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助，還有專人服務，協助大家解決回台投資大小事。在「投資台灣事務所」努力之下，到今年9月10日為止，已經吸引了991家企業、超過1兆3000億元的投資。她也希望大家共襄盛舉，一起回到台灣來打拚。

最後，總統再度感謝全球的台商朋友們，因為有他們的打拚和行善，讓更多的國際友人一起來支持台灣；也感謝世界台商總會及各地商會的努力，讓全球台商團結在一起，並祝福年會圓滿、順利。

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