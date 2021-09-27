德國政壇新頁「對台一定有興趣」 駐台代表：力推德台官員互訪

德國新任駐台代表許佑格今天召開德國大選說明會，這是德國在台協會首次辦理此類選後座談。（記者呂伊萱攝）

2021/09/27 15:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國26日聯邦議院選舉結果出爐，左翼在野黨「社民黨」（SPD）以些微優勢贏得大選。德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）今天表示，德國接下來需要盡快組成新政府。歐盟和世界各國關注德國未來扮演角色，許佑格認為，德國對外政策基調應不會有太大改變，即使有也很細微，需由新的國會議員和新政府決定。許佑格並說，因台海安全和台灣抗疫出色，他預期德國新任國會議員等政要必定有興趣訪台，他將與駐柏林代表處密切合作，推動更多的德台官員互訪。

德國選舉委員會26日公布，社民黨以25.7%的得票率，以1.6%些微優勢，打敗現任總理梅克爾帶領的基民盟（CDU-CSU），贏得德國聯邦議院選舉。基民盟獲得有史以來最低得票率24.1%屈居第2；綠黨以14.8%的得票率排名第3，創下有史以來最好成績；另外自由民主黨以11.5%排名第4，極右翼的德國選擇黨以10.3%排名第5。

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德國新任駐台代表許佑格今天召開大選說明會，這是德國在台協會首次辦理此類選後座談。許佑格說，今年選舉較特別，因已擔任16年總理的梅克爾即將卸任。他簡介，今年大選約有6千萬選民，投票率76%。而德國政情和台灣非常不同，通常沒有一黨能獲得大多數選票，因此需要組成聯合政府。他以2017年選舉說明，當時花費半年時間，才完成組閣。此次也非常可能出現聯合政府，由2或3個黨組成。

許佑格並指出，根據相關調查，德國選民最關注社會、經濟、環境保護和疫情等4大議題。過去2、3個月來，選民想法起伏，綠黨一開始頗受期待居前，最後則是社民黨超乎預期地獲得今天的成績。他說，選民長期關注自己喜歡的黨派，但隨著競選、辯論等活動，選民會看到不同政黨的主張和解方，就可能在短時間內做出改變。

外界關注德國對外政策走向？許佑格說，外交基調應不會有太大改變，即使有也很細微，還是要由新的國會議員和新政府決定。媒體問及對中國和對台灣的立場，許佑格也回答，這也須由新的國會議員和聯邦政府相關部會決定，國會裡各項委員會也將討論此議題。

許佑格並提及，德國現任政府去年9月提出「德國政府對印太地區採納政策準則」戰略文件，目前已在實行，正部署在印太區域的巴伐利亞號護衛艦（Bayern）就是落實此準則的一環；他強調，船艦航行中一定會找地方停泊，這和政治沒什麼關係。對於印太政策或軍艦巡航的未來，他坦言無法預測，需由新政府決定。

在區域和國際盟友方面，許佑格則說，德國過去十數年在歐盟扮演舉足輕重角色，他個人認為，很難想像未來德國新政府在此方面會有大幅度改變，德國將持續尋求和其他歐盟會員國保持合作關係，例如法國，致力於共同創造未來道路，這個合作模式是一樣的。對於梅克爾在歐盟的影響力，許佑格則指出，其實在梅克爾之前，德國也在歐盟扮演重要角色，和其他國家密切合作，這個趨勢是一致的。

許佑格8月中旬才正式到任，已和台灣外交部長和經濟部長碰過面。他說，德台關係中有許多主題可繼續發展，包括經貿投資、離岸風電、醫療能源、文化和教育、航空交通、司法和官員互訪等。對於台積電拋出評估德國設廠一事，他說，德國持歡迎立場，薩克斯邦是合適的地點，未來他也希望和台積電代表會面，了解其具體計畫；同時他也想了解台灣在新竹、台南和高雄發展科學園區的細節。

許佑格特別指出，疫情前德國和台灣政要、官員互訪頻繁，雙邊政治方面交流滿多，他希望在疫情影響下，仍有機會繼續推動相關計畫。據他觀察，新上任的國會議員「對台灣一定有興趣」，因為他們了解台海情勢、台灣安全議題，同時大家也都看見台灣是抗疫模範生。而他判斷德國國會裡的經濟、能源委員會尤其會想訪台，進一步了解台灣相關產業的政策與議題，「動機是有的、高度可能促成相關代表團來台灣訪問」。不過許佑格說，只是還得等到國會議員上任、各委員會派任完成。他也坦言，2週隔離檢疫對於訪問計劃來說仍有困難，盼望在完全尊重台灣檢疫規定的前提下，針對互訪找出解決方案。

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