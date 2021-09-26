民進黨彰化縣長初選點火！邱建富歡迎「來坐」 魏明谷：這樣不好

邱建富經過專業改造，自認這樣年輕了許多。（取自邱建富臉書）

2021/09/26 21:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長黨內初選火熱化！前彰化市長邱建富與前彰化縣長魏明谷都已表態要爭取黨內提名，還約定好要君子之爭，但邱建富火速成立競選辦公室，公開歡迎縣民「來坐」；魏明谷表示，民進黨目前最重要的是年底公投，尤其仍在防疫期間，大動作的衝刺選戰「對社會觀感不好」。

邱建富說，他已經跑完85場的防疫座談會，也在彰化市成立競選辦公室，雖然沒有正式的啟動儀式，但辦公室的大門天天都會開著，歡迎民眾來坐，剛好辦公室的地址是11街11號，連市內電話末3碼都是111，這也代表會一路前進，一路拿第一。

請繼續往下閱讀...

面對邱建富的來勢洶洶，魏明谷則表示，他會依照自己的腳步來打選戰，目前仍然在防疫期間，尤其民進黨年底要面臨公投挑戰，在這之前就來大動作的談選舉，做選舉活動，他認為這樣會讓社會觀感不好，一切選舉動作應該等到公投之後再說。

而邱建富不只是競選辦公室成立，造型也全面改造，他自認在專業改造之下，他整個人也年輕了許多；不過，魏明谷也積極下鄉拍攝照片，紀錄自己的政績，全面巡視縣政；邱、魏兩人都在為爭取縣長黨內初選做足了準備。

前彰化縣長魏明谷積極下鄉，記錄自己的政績。（取自魏明谷臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法