民眾黨基隆淨攤宣導1218公投 「兩好兩壞」投出未來

民眾今天在基隆大武崙沙灘淨灘，宣導公投案。（立委邱臣遠服務處提供）

2021/09/26 18:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘，並舉辦基隆公投座談會，宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。立委邱臣遠表示，基隆是國家海洋門戶，希望透過環境教育、親海愛海、疼惜基隆海洋。

民眾黨秘書長謝立功和黨籍立委蔡壁如、邱臣遠及青鳶雨都志工服務團、基隆市潮境理海生態保育協會成員共近百人，今天到大武崙沙灘淨灘，共清出近30公斤垃圾。

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邱臣遠說，綠色和平淨海團隊日前在基隆市水產動植物保育區海域，共清出422公斤海底垃圾。基隆的潮境公園海域，先前也傳出潛水人員對桶狀海綿五花大綁引發公憤，顯示國人對於海洋保育觀念不足。希望民眾親海、知海、愛海，進一步疼惜基隆的海。

蔡壁如表示，看到基隆美麗的海岸線，讓人聯想到7600年才形成的藻礁景觀，在淨灘的過程中，感受到「全台共享的海洋」自然景觀真的需要守護，是全民共識。

此外，邱臣遠、蔡壁如等人，也在基隆國民運動中心舉辦「民眾黨基隆公投座談會」，呼籲民眾在年底公投投下「兩好兩壞」，不管是守食安還是護藻礁，「對下一代都具正面效益。」

民眾黨在基隆大武崙沙灘淨灘，並宣導1218公投案。（立委邱臣遠服務處提供）

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