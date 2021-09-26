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    覆電像跟中共老大哥告狀 蘇巧慧酸朱立倫：想當林鄭第二？

    蘇巧慧看完朱立倫給習近平的覆電後，忍不住開酸。（資料照，記者方賓照攝）

    蘇巧慧看完朱立倫給習近平的覆電後，忍不住開酸。（資料照，記者方賓照攝）

    2021/09/26 17:46

    〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫當選國民黨主席，今上午收到中共總書記習近平賀電，隨後覆電致謝，但內容引起不少人反彈。民進黨立委蘇巧慧今天就痛斥朱立倫不思檢討藍營路線已經失去台灣民眾信任的問題，大酸「原來朱主席的職志，是成為第二個林鄭月娥」。

    朱立倫26日發函回覆習近平賀電，內容不忘批民進黨政府「去中」、「反中」，致使台海局勢險峻，宣稱「兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後貴我兩黨在『九二共識』、『反對台獨』基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定」。

    看完朱的覆電內容，蘇巧慧今下午在臉書上直言，「朱主席不思檢討自己政黨路線上失去民眾信任的問題，面對中國共產黨提出謀求國家統一，也不敢反駁一字一句，反倒像是在向中共老大哥告狀，尋求中國共產黨的支持」，還酸朱立倫連回電日期都不敢寫上「民國」：「原來朱主席的職志，是成為第二個林鄭月娥嗎？」

    蘇巧慧最後也丟出質疑，「有這款完全無視中國政府對台灣人民打壓恫嚇的國民黨主席，國民黨還有資格在台灣立足嗎？這樣的政黨能誇談造福台灣嗎？」

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