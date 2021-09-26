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    朱立倫批民進黨中官媒隻字未提 李戡：會讓人覺得共產黨沒用

    朱立倫在給習近平的覆電中批評民進黨政府，沒想到中共官媒《新華社》卻隻字未提。（資料照，記者方賓照攝）

    朱立倫在給習近平的覆電中批評民進黨政府，沒想到中共官媒《新華社》卻隻字未提。（資料照，記者方賓照攝）

    2021/09/26 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫回鍋當選國民黨主席，今（26日）上午收到中共總書記習近平賀電後發電文回覆，不忘痛批民進黨政府走「反中」路線，導致兩岸局勢險峻；沒想到中官媒證實習近平收到覆電時，竟隻字不提朱立倫痛批民進黨一事。對此，李敖之子李戡表示，習近平賀電等於是要朱立倫闡釋「台海形勢複雜嚴峻」8字含義，但朱的回答會讓中國民眾覺得共產黨沒用，所以這答案新華社「不予刊登」。

    朱立倫今發函回覆習近平賀電時，指稱國共兩黨過去在各層面交流合作獲得良性進展，「惟近年來，在民進黨執政下，採取『去中』、『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安」。中共官媒《新華社》今天下午報導證實習近平已收到朱立倫的覆電，但報導中完全沒提朱立倫批評民進黨這段文字，讓人有點意外。

    對此，李戡在臉書發文分析，認為這就像習近平要求「國民黨主席當選人闡釋『台海形勢複雜嚴峻』八字含義」，但朱立倫的回答讓《新華社》不以為然，「答得不錯，但你的回答會讓我們老百姓覺得我們共產黨沒用，整天喊兩岸局勢嚴峻但也無計可施，到頭來還是得眼巴巴期盼國民黨勝選，所以您的答案不予刊登。」

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